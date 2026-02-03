아르테미스 2호 발사 3월로 연기…‘연료 주입 시험’ 중 누출 발생

지상설비와 로켓 연결 부위서 액체수소 누출 NASA “발사 전 최종시험 재차 실시 예정”

사람을 달로 보내기 위한 미국의 유인 우주선 ‘아르테미스 2호’ 발사 시점이 기술적 문제로 인해 다음 달로 연기됐다. 이르면 오는 8일(현지시간) 발사될 예정이었지만, 연료인 액체수소를 아르테미스 2호 동체에 주입하는 시험 도중 누출이 발생한 것이다.

미국 항공우주국(NASA)은 2일 플로리다주 케네디우주센터에서 유인 우주선 ‘아르테미스 2호’를 대상으로 실시한 ‘발사 전 최종시험(WDR)’ 도중 기술적 이상이 확인됐다고 밝혔다.

NASA는 “발사 시점을 다음 달로 조정한다”고 공지했다. 당초 아르테미스 2호 발사는 이르면 오는 8일이었다.

달을 정조준했던 아르테미스 2호가 주저 앉은 것은 아르테미스 2호 동체에 연결된 연료 공급용 지상 설비 ‘테일 서비스 마스트 엄빌리컬’에서 발생한 구조적 문제로 액체수소가 다량 누출됐기 때문이다. 비유하자면 망가진 주유기 때문에 자동차 연료 주입구로 넘어가던 휘발유가 바닥이 흥건해질 정도로 쏟아진 것이다.

액체수소 누출은 NASA가 WDR의 일환으로 실시한 모의 발사 카운트다운을 ‘이륙 5분15초 전’에 멈춰 세웠다. 계획대로라면 ‘이륙 33초 전’까지 숫자가 줄어야 한다. NASA는 “(기술적인 보완 뒤 향후) 2번째 WDR을 실시할 것”이라고 했다.

당장 발사하지도 않을 아르테미스 2호 동체에 액체수소를 채우는 WDR을 굳이 하는 데에는 이유가 있다. 영하 253도의 극저온 물질인 액체수소 때문에 얼거나 고장 나는 아르테미스 2호 부품은 없는지를 실제 발사 전 살피기 위한 것이다. 액체수소는 인화성 물질이기 때문에 관리에 각별한 주의와 숙련도가 필요하다는 점도 WDR을 실시하는 목적 중 하나다.

액체수소 누출은 아르테미스 2호와 덩치와 성능이 같은 아르테미스 1호 발사 과정에서도 수차례 발생했다. 이 때문에 2022년 8월로 잡혔던 아르테미스 1호 발사 시점이 같은 해 11월로 연기되기까지 했다.

NASA는 3일 낮 12시(한국시간 4일 오전 2시) 언론 브리핑을 통해 향후 대응 방안을 발표할 예정이다. 아르테미스 2호는 우주비행사 4명을 태우고 지구에서 40만㎞ 떨어진 달 뒤편까지 날아갔다가 약 10일 뒤 귀환할 예정이다. 월면 착륙은 하지 않는다. 비행에 성공한다면 우주비행사들은 ‘역사상 지구에서 가장 멀어진 사람’이라는 타이틀을 얻는다.