‘모두의 카드’ 4일부터 전 국민 이용 가능

그동안 일부 지역 주민은 이용할 수 없었던 대중교통비 환급 혜택이 오는 4일부터 전 국민에게 제공된다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 ‘모두의 카드’(K-패스) 사업에 참여하지 않았던 전남 진도·완도·영광·구례와 경북 청송·봉화·의성 등 11곳 지방정부와 업무협약을 체결해 4일부터 이 지역 주민들에게도 모두의카드 서비스를 제공한다고 3일 밝혔다. 이로써 전국 229개 지자체가 모두 참여하게 됐다.

모두의카드는 국민 교통비 부담을 줄이고 대중교통 이용을 활성화하기 위해 정기적(월 15회 이상)으로 대중교통을 이용하면 대중교통비 지출 금액을 일정 부분 환급해주는 사업이다. 국비에 지방비를 더해 추진하는 사업이어서 그간 지방정부가 참여하지 않은 지역에서는 주민이 환급 혜택을 받을 수 없었다.

정부는 이번 협약에서 새로 참여한 11개 지방정부의 지방비는 지방정부 추경을 통해 확보하기로 했다.

모두의카드는 카드사에서 K-패스 카드를 발급받은 후 K-패스 어플리케이션(앱)·누리집에서 회원가입 및 카드 등록 절차를 거친 후 이용할 수 있다. 대중교통비 지출 금액의 일정 비율(20~53.5%)을 돌려주는 기본형과 환급 기준금액(3~10만원)을 초과하는 대중교통비 지출금액을 돌려주는 정액형 두 가지로 운영된다.

시내·마을버스, 지하철, 신분당선, GTX 등 다양한 대중교통수단을 이용할 수 있고, 거주지 외 다른 지역을 방문할 때도 환급 혜택이 적용된다.

김용석 대광위 위원장은 “그간 혜택을 받지 못한 주민들께 신속하게 서비스를 제공할 수 있도록 준비하고 앞으로도 지방 이용자 등에 대한 지원을 더욱 공고히 하겠다”라고 말했다.