조계종 ‘나는 절로’, 올해는 ‘지역 커플’ 매칭에 전력

조계종 ‘나는 절로’, 올해는 ‘지역 커플’ 매칭에 전력

입력 2026.02.03 16:00

대한불교 조계종 사회복지재단 대표이사 도륜 스님이 3일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 기자간담회에서 올해 사업 계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

대한불교 조계종 사회복지재단 대표이사 도륜 스님이 3일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 기자간담회에서 올해 사업 계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

조계종이 실시하는 남녀매칭 프로그램 ‘나는 절로’가 올해부터 지역 상생에 나선다.

대한불교조계종 사회복지재단 대표이사 도륜스님은 2일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 신년 간담회를 갖고 “미혼 남녀가 인연을 맺을 수 있도록 돕는 ‘나는 절로’가 올해는 지역 거주자를 중심으로 참가자를 모집한다”면서 “서울 외의 지역에서도 참가 기회를 달라는 요청이 많아 지역에도 균등한 참여기회를 제공키로 했다”고 말했다.

첫 행사는 다음달 28~29일 전북 고창 선운사에서 호남지역 거주 청년들을 대상으로 열린다. 이어 격월로 수도권, 경상권, 충청권, 강원권, 제주권 등 지방권역을 돌며 순차적으로 진행된다. 올 연말까지 모두 6차례 만남의 장이 마련된다. 2023년 말 시작된 이 프로그램은 그동안 1만1368명이 지원해 326명(163쌍)이 참여했으며 이중 4커플이 결혼에 골인했다.

도륜스님은 이 외에도 올해 재단 주요 사업으로 대학생들에게 식사를 지원하는 ‘청년밥심’, 라오스 어린이 난치병지원, 재난 긴급구호 등을 지속·확대하기로 했다. 또 범불교 차원의 불교사회복지 협의회 출범도 단계적으로 추진키로 했다.

도륜스님은 “부처님은 인류 최초의 사회복지사셨고 고통의 현장에서 중생을 구제했다”면서 “조계종 사회복지재단이 그늘진 곳에 사는 어려운 이웃들을 구제하는데 선두에 서서 최선을 다하겠다”고 말했다.

댓글