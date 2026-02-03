LG, AI ‘길목 특허’ 등록…“신물질 검증 기간 22개월에서 하루로 단축”

LG AI 연구원은 3일 신소재와 신약 연구·개발을 지원하는 인공지능(AI) 기술 ‘엑사원 디스커버리’를 특허 등록했다고 밝혔다.

엑사원 디스커버리는 AI를 활용한 신소재 및 신약 개발 플랫폼이다. 논문·특허·분자구조·이미지 등 다양한 데이터 분석을 통해 기존보다 수십배 빠른 속도로 후보 물질을 발굴하고 개발 기간을 크게 단축할 수 있다고 LG AI 연구원은 설명했다.

일례로 엑사원 플랫폼을 이용해 4000만건이 넘는 물질로 합성한 결과물을 화장품에 사용할 수 있는지를 검증하는 과정에서 이전까지 22개월이 걸리던 검토 기간을 하루 만에 마쳤다고 한다.

또한 이번 특허 등록이 연구·개발의 전 과정을 대상으로 하고 있어 수식이나 알고리즘에 초점을 맞춘 경쟁사 특허와 차별화된다는 게 LG 측의 설명이다. 이번 특허는 데이터 분석부터 실험 설계, 신물질 예측에 이르는 연구 프로세스 전반을 지적재산으로 보호하고 있다. 이에 기존 특허와 달리 알고리즘 개선만으로 우회하기 어렵고, 연구자가 분자 구조나 화학식을 직접 입력해야만 접근이 가능해 ‘길목 특허’ 지위를 가진다는 것이다.

LG는 향후 엑사원 디스커버리를 활용해 신물질 기반 화장품을 출시하는 것은 물론, 배터리, 반도체, 신약 등 다양한 분야에서 신물질을 찾아내는 ‘화학 에이전틱 AI’로 발전시켜나간다는 구상이다.

LG AI연구원은 2022년부터 현재까지 국내 255건, 해외 188건, 국제(PCT) 130건 등 573건의 특허를 출원했다고 밝혔다.