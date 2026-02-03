창간 80주년 경향신문

중 외교부 대변인 “평화를 사랑하는 국가들과 일본 재군사화 저지”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중국 외교부가 평화를 사랑하는 모든 국가들과 협력해 일본의 '재군사화'를 저지하겠다고 밝혔다.

린젠 중국 외교부 대변인은 3일 정례브리핑에서 "중국과 러시아는 일본 관련 문제에서 입장이 일치한다"며 "일본의 '재군사화' 가속은 지역의 평화와 안정을 위협하며 국제사회와 역내 국가들은 이에 대해 고도로 경계하고 있다"고 밝혔다.

린 대변인은 "중국은 평화를 사랑하는 모든 국가들과 협력해 일본 우익세력이 추진하는 재군사화의 야심을 저지해 2차 세계대전의 승리 성과와 어렵게 얻은 세계평화를 수호하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

중 외교부 대변인 “평화를 사랑하는 국가들과 일본 재군사화 저지”

입력 2026.02.03 16:05

수정 2026.02.03 16:42

펼치기/접기

러 쇼이구 1일 “일본 재군사화 반대”

중·러협력 일본 재무장화 견제 시사

린젠 중국 외교부 대변인

린젠 중국 외교부 대변인

중국 외교부가 평화를 사랑하는 모든 국가들과 협력해 일본의 ‘재군사화’를 저지하겠다고 밝혔다.

린젠 중국 외교부 대변인은 3일 정례브리핑에서 “중국과 러시아는 일본 관련 문제에서 입장이 일치한다”며 “일본의 ‘재군사화’ 가속은 지역의 평화와 안정을 위협하며 국제사회와 역내 국가들은 이에 대해 고도로 경계하고 있다”고 밝혔다.

린 대변인은 “중국은 평화를 사랑하는 모든 국가들과 협력해 일본 우익세력이 추진하는 재군사화의 야심을 저지해 2차 세계대전의 승리 성과와 어렵게 얻은 세계평화를 수호하겠다”고 말했다.

린 대변인의 논평은 세르게이 쇼이구 러시아 연방안보위원회 서기가 중·러 협력 방침을 재확인하면서 ‘일본의 재군사화를 반대한다’고 발언한 것에 이어 나온 것이다.

중국 외교부에 따르면 쇼이구 서기는 지난 1일 중국을 방문해 왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담을 하고 “일본의 ‘재군사화’ 가속화 시도를 단호히 반대한다”고 말했다.

쇼이구 서기는 왕 부장이 “중국과 러시아는 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 진정한 다자주의를 실천하고 유엔을 중심으로 한 국제 질서를 유지하며 평등하고 질서 있는 세계 다극화와 포용적 경제 세계화를 옹호해 더욱 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체계 구축을 추진할 책임과 의무가 있다”고 말하자 이같이 말했다고 중국 외교부가 전했다.

러시아·중국 외교 당국자의 일본 ‘재군사화’에 대한 연이은 경고는 집권 자민당 압승이 예상되는 일본 중의원 선거를 앞두고 나왔다.

마이니치 신문은 오는 8일로 예정된 일본 중의원(하원) 선거 출마자 1285명을 대상으로 한 조사 결과 자민당 후보 중 35%, 일본유신회 후보 중 91%가 ‘핵 공유는 검토해야 한다’고 답했다고 3일 보도했다.

일 집권 자민당 총선 출마자 3분의1·유신회는 10명 중 9명 “핵 공유 검토해야”

오는 8일로 예정된 일본 중의원(하원) 선거에 출마한 집권 자민당 의원의 3분의 1이 핵 공유를 검토해야 한다는 의견을 가진 것으로 나타났다. 자민당과 연립정권을 이루고 있는 일본유신회 입후보자는 10명 중 9명꼴로 핵 공유를 검토해야 한다는 입장이었다. 마이니치신문은 총선 출마자 1285명을 대상으로 핵무기 보유와 공유에 대해 설문조사를 실시한 결과...

https://www.khan.co.kr/article/202602031408001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글