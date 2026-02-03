창간 80주년 경향신문

경찰 '꿀잼도시 유착 의혹' 청주시청 등 압수수색

경향신문

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

경찰 ‘꿀잼도시 유착 의혹’ 청주시청 등 압수수색

입력 2026.02.03 16:24

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청주시청 청사. 경향신문 자료사진

경찰이 충북 청주시의 ‘꿀잼도시 조성사업’ 유착 의혹과 관련 청주시청과 관련 업체 등을 상대로 강제수사에 나섰다.

충북경찰청 반부패수사대는 3일 청주시 제2임시청사 내 관광과와 이벤트업체 2곳에 대한 압수수색을 진행했다고 밝혔다.

영장에 적시된 혐의는 입찰방해, 공무상비밀누설 등이다.

경찰은 이날 오전 7시부터 오후 3시까지 압수수색을 진행하며 시청 사무실에서 2024년부터 진행된 ‘꿀잼도시 사업’ 관련 입찰 문서 등을 확보한 것으로 알려졌다.

앞서 박승찬 더불어민주당 청주시의원은 지난해 9월 시정질문에서 청주시 소속 A 팀장과 행사 대행업체 대표 등이 주고받은 문자메시지 등을 공개하며 꿀잼도시 조성사업 입찰 비리 의혹을 제기했다.

이번 압수수색은 A 팀장이 꿀잼도시 사업에 참여하려는 업체에 심사위원 명단을 제공했다는 의혹 등을 확인하기 위한 것으로 전해졌다.

앞서 충북도는 지난달 인사위원회를 열고 A팀장에 대해 정직 3개월 처분을 의결했다.

청주의 꿀잼도시 사업은 노잼도시에서 벗어나기 위해 푸드트럭 축제, 디저트·베이커리 페스타 등 다양한 즐길 거리 등을 선보이는 이범석 청주시장의 대표공약이다.

행정안전부는 청주시를 상대로 감찰을 벌여 A 팀장에 대한 중징계 처분과 수사 의뢰를 요구한 바 있다.

충북도는 이에 따라 지난달 인사위원회를 열어 청주시청 6급 A팀장에 대한 정직 3개월 처분을 의결했다.

