한국지엠, 올해 50만대 생산 목표 제시…“고율 관세에도 미국 수요 탄탄”

한국지엠이 연간 50만대 생산 목표를 제시했다. 좀처럼 한국 시장 철수설이 가라앉지 않는 상황에서 국내 사업 의지를 재확인하고 한국 사업장의 중요성 또한 강조하려는 시도로 풀이된다.

3일 업계에 따르면 한국지엠은 올해 국내 생산 목표량을 약 50만대로 잡은 것으로 전해졌다. 지난해 생산량(46만826대)보다 8.5％ 많은 수준이다.

한국지엠은 2018~2019년 연 40만대 안팎을 생산했으나, 코로나19 여파로 2021년 22만대 수준까지 떨어졌다가 2023년부터 다시 40만대를 넘어섰다.

한국지엠이 계획대로 올해 연간 생산량 50만대를 달성할 경우 2017년(51만9385대) 이후 9년 만에 50만대 고지를 밟게 된다.

연 생산 50만대는 한국지엠이 부평, 창원 등 국내 공장 2곳을 최대 수준으로 가동했을 때 달성할 수 있는 규모다.

전체 생산량의 90% 이상을 수출하는 한국지엠이 미국의 고율 관세에도 생산량을 확대하기로 한 건, 그만큼 대미 수출 차종의 수요가 견고하다고 판단한 데 따른 것으로 업계는 보고 있다.

한국지엠이 생산하는 쉐보레 트랙스 크로스오버는 지난해 29만6658대 수출되면서 현대차·기아 차종을 제치고 최다 수출 모델에 올랐다. 쉐보레 트레일블레이저는 15만568대로 5위를 기록했다.

미국 제너럴모터스(GM) 본사는 최근 한국지엠 측에 “풀 캐파(생산능력 최대치)에 맞춰 50만대를 전부 생산해달라”고 요청한 것으로 알려졌다. 메리 바라 GM 회장도 지난해 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 “한국에서 생산되는 모델들은 높은 수요를 보이고 있고 GM의 수익성에 기여하고 있다”고 언급한 바 있다.

한국지엠은 지난해 12월 비즈니스 전략 콘퍼런스에서 공개한 국내 생산시설 지속 투자, GMC·뷰익을 포함한 멀티 브랜드 운영 등 중장기 사업 전략을 충실히 이행해나간다는 방침이다. 지난달 27일에는 스포츠유틸리티차(SUV)·픽업 브랜드 ‘GMC’ 브랜드 데이를 열고 신차 3종인 아카디아, 캐니언, 허머 EV를 선보이기도 했다.