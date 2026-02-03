[속보]‘법정 소란’ 김용현 전 국방부 장관 대리 이하상 변호사 감치

법정 소란으로 법원에서 감치 명령을 받은 김용현 전 국방부 장관의 대리인인 이하상 변호사가 3일 감치됐다.
경향신문 취재를 종합하면 이 변호사는 이날 오후 4시20분쯤 경기 의왕시 서울구치소에 감치됐다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진) 심리로 이날 오전 10시30분부터 열린 김 전 장관의 위계에 의한 공무집행방해 혐의 사건 재판이 끝난 직후 감치된 것으로 알려졌다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.02.03 16:34
수정 2026.02.03 16:35펼치기/접기
기사를 재생 중이에요
법정 소란으로 법원에서 감치 명령을 받은 김용현 전 국방부 장관의 대리인인 이하상 변호사가 3일 감치됐다.
경향신문 취재를 종합하면 이 변호사는 이날 오후 4시20분쯤 경기 의왕시 서울구치소에 감치됐다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진) 심리로 이날 오전 10시30분부터 열린 김 전 장관의 위계에 의한 공무집행방해 혐의 사건 재판이 끝난 직후 감치된 것으로 알려졌다.
2026 동계올림픽 FORZA 꼬레아클로이 김 막을 대항마…한국 첫 ‘스노보드 금메달’ 도전
알아두면 쓸모 있는 한의과학비만·결핵 개선 효과 ‘고광나무잎’…잊힌 자생식물이지만 다시 식탁으로 돌아왔으면
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)