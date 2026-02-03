[속보]‘법정 소란’ 김용현 전 국방부 장관 대리 이하상 변호사 감치

법정 소란으로 법원에서 감치 명령을 받은 김용현 전 국방부 장관의 대리인인 이하상 변호사가 3일 감치됐다.

경향신문 취재를 종합하면 이 변호사는 이날 오후 4시20분쯤 경기 의왕시 서울구치소에 감치됐다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진) 심리로 이날 오전 10시30분부터 열린 김 전 장관의 위계에 의한 공무집행방해 혐의 사건 재판이 끝난 직후 감치된 것으로 알려졌다.