한화에어로, 방산·우주 분야 협력사와 상생협력 선포

한화에어로스페이스는 3일 경남 창원시에서 ‘방산∙항공우주산업 혁신을 위한 상생협력 선포식’을 열고 국방 첨단기술 고도화·동반성장을 위해 총 300억원 규모의 ‘혁신 성과공유제’를 올해부터 시행한다고 밝혔다.

협력사가 첨단 연구·개발과 핵심 부품 국산화에 나서면 개발 직접비용을 포함해 연구활동비, 시설 투자, 기반시설 등 연구·개발에 필요한 비용 전액을 지급한다는 취지다. 협력사가 정부의 연구·개발 프로그램에 참여할 때 협력사가 내야하는 부담금도 대신 부담한다.

또 기술 개발에 성공한 개발사의 계약 첫해 성과는 협력사에 환원하고, 성과 검증 기술은 물량도 보장한다. 특히 국방 분야의 인공지능(AI)∙로봇 첨단 전략 분야에서는 기존 협력사뿐 아니라 강소기업과 신생기업이 참여할 수 있게 연구·개발 지원의 문을 넓힐 예정이다.

한화에어로스페이스는 협력사를 대상으로 진행하는 동반성장펀드도 1500억원으로 기존(500억원) 대비 3배 증액한다. 아울러 방위산업공제조합과 선급금 이행보증료 감면 제도를 신설하고, 수출 계약 과정에서 발생하는 협력사의 금융 부담도 완화할 방침이다.

손재일 대표는 “K-방산의 경쟁력은 협력사의 부품 경쟁력에서 출발한다”며 “협력사를 단순한 거래 상대가 아닌 기술을 공유하고 성장을 함께 이끄는 전략적 파트너로 삼아 ‘함께 멀리’라는 그룹의 상생경영 철학을 실천하겠다”고 말했다.