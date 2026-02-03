미국-이란 핵 협상 성공할까···”이란, 위협 피하기 위해 상당한 양보할 것”

최근 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란에 군사력을 증강해 중동 지역의 긴장이 고조되던 중 미국과 이란이 핵 협상을 위한 고위급 회담을 진행할 예정이다. 이란이 공식적으로 협상에 참여할 뜻을 밝히며 양국간 핵 협상이 타결될 수 있을지 주목된다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 3일(현지시간) “미국과 공정하고 형평성 있는 협상을 추진하라”고 아바스 아라그치 이란 외무장관에 지시했다고 엑스를 통해 밝혔다. 이어 “이번 결정은 미국 대통령의 협상 제안에 응해달라는 지역 우방국 정부의 요청에 따른 것”이라며 “협상은 우리 국가 이익의 틀 안에서 진행되어야 한다”고 했다.

전날 미 온라인 매체 액시오스는 스티브 윗코프 트럼프 대통령 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관 등이 오는 6일 튀르키예 이스탄불에서 회담할 예정이라고 보도했다. 관계자들은 이번 회담에 윗코프 특사와 아라그치 장관, 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너, 튀르키예·카타르·이집트 고위관리 등이 참석할 예정이라고 밝혔다.

이번 회담이 성사되면 지난해 6월 미군이 이란의 핵 시설을 공습하며 시작된 이란과 이스라엘의 ‘12일전쟁’ 이후 처음 치러지는 양국 간 고위급 회담이 된다.

미국과 이란은 회담에서 논의할 주제의 범위를 두고 이견을 보여왔다. 트럼프 대통령은 이란에 우라늄 농축 중단, 탄도 미사일 프로그램 제한, 중동 내 이란의 대리 세력 지원 중단을 합의할 것을 요구하고 있다. 반면 이란은 핵 프로그램만 논의할 의향이 있다고 밝혀왔다.

이란이 핵 프로그램에서는 적극적으로 협상할 용의가 있는 것으로 전해졌다. 관계자 두 명은 이란이 핵 프로그램을 폐쇄하거나 중단할 용의가 있다며 “이는 상당한 양보”라고 뉴욕타임스에 밝혔다. 이란 측 관계자는 “회담 재개를 위해 이란은 고농축 우라늄 400㎏ 인도를 포함해 우라늄 농축 문제에 있어서 유연성을 보일 준비가 돼 있으며 컨소시엄 방식도 수용할 용의가 있다”고 로이터통신에 말했다. 앞서 미국은 이란이 우라늄 농축을 중단하고 아랍 국가와 미국이 참여하는 원자력 발전 지역 컨소시엄을 설립하는 방안을 제안한 바 있다.

지난달 반정부 시위에 대한 이란 당국의 유혈 진압이 벌어진 후 미국은 군사 개입 가능성을 시사하며 이란에 핵 협상을 압박해왔다. 미국은 USS 에이브러햄 링컨 항공모함 전단을 중동 해역에 배치하는 등 군사력을 증강했다. 트럼프 대통령은 전날 취재진에게 “이란과 협상이 진행 중이며 어떻게 결론이 날 것인지 지켜보겠다”며 “합의점을 찾을 수 있다면 좋겠다. 그렇지 않으면 아마도 나쁜 일이 벌어질 것”이라고 말했다.

회담을 앞두고서도 양측은 강경 발언을 이어가며 긴장 상태를 이어갔다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 이날 “이란이 핵 협상에 나서지 않으면 이란에 대한 조치를 취할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 이란 최고지도자 알리 하메네이는 지난 1일 “미국이 전쟁을 시작한다면 이번에는 지역 전쟁이 될 것임을 알아야 한다”고 경고하기도 했다.

이번 회담은 튀르키예 등 중동 지역 국가들의 외교적 노력으로 성사된 것으로 알려졌다. 중동 국가들은 미국과 이란의 충돌이 지역에 미칠 영향을 우려해 적극적으로 회담 추진에 나서고 있다. 알리 바에즈 국제위기그룹 이란 담당 국장은 “전례 없는 지역 차원의 공동 대응은 이란에 대한 지지라기보다는 국경을 넘어 미국의 개입이 혼란을 초래할 가능성에 대한 집단적 경계심에서 비롯된 것”이라고 말했다.