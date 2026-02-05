동계올림픽인데 ‘ICE’ 단어 난감···개막도 전에 갈등으로 얼룩지는 밀라노

미-유럽 그린란드 갈등·러 복귀 논란 아이스하키 덴마크-미국 맞대결 주목 이스라엘 참가 놓고 반대 시위 예정도

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 개막을 앞두고 이탈리아 밀라노에 세계의 이목이 집중되고 있다. 조직위원회는 겨울 스포츠의 축제를 기대하고 있지만, 국제 정세의 혼란 속에서 이번 대회는 시작부터 정치적 긴장과 갈등의 무대가 되고 있다고 가디언이 5일 전했다.

국제올림픽위원회(IOC) 위원장 커스티 코번트리는 최근 “스포츠는 정치와 분리된 중립적 공간이어야 한다”고 강조했다. 가디언은 “그러나 그의 발언과 달리, 대회 준비 과정 곳곳에서 정치적 변수는 이미 수면 위로 드러나고 있다”고 보도했다.

미국 올림픽 관계자들은 밀라노에 마련된 선수 환대 공간의 명칭을 ‘아이스 하우스(Ice House)’에서 ‘윈터 하우스(Winter House)’로 변경했다. 이는 미국 이민세관단속국(ICE) 요원에 의한 총격 사건에 항의하는 여론을 의식한 조치다. 미국 피겨스케이팅 선수 앰버 글렌은 “지금의 상황에서 ‘아이스’라는 표현을 편안하게 받아들이기 어렵다”고 밝혔다.

이와 동시에 이탈리아 정부는 동계올림픽 관련 웹사이트를 겨냥한 러시아발로 추정되는 사이버 공격 시도를 차단했다고 발표했다. 이 발표는 러시아 선수단의 복귀 가능성이 밀라노에서 다시 논의되고 있는 시점에 나와 더욱 주목을 받았다.

러시아는 우크라이나 전쟁으로 인해 국제 스포츠 무대에서 제재를 받고 있지만, 이번 대회에는 ‘중립 선수’ 자격으로 소수 러시아 선수들이 출전하고 있다. 러시아 의회 의원이자 올림픽 3관왕 출신 이리나 로드니나는 “러시아 선수들이 다시 올림픽 무대에 선 것만으로도 고무적”이라고 평가했다.

이에 대한 우크라이나 선수단의 반발은 거세다. 스켈레톤 국가대표 블라디슬라프 헤라스케비치는 “세계는 전쟁에 피로감을 느끼며 러시아를 다시 일상 속으로 받아들이고 있지만, 우크라이나는 매일 폭격을 당하고 있다”고 말했다. 그는 과거 반전 메시지를 들고 경기장에 나섰던 전력으로 인해, 이번 대회에서는 IOC로부터 시위 자제를 경고받았다고 밝혔다.

대회 기간 중 추가적인 갈등도 예고돼 있다. 친팔레스타인 단체들은 올림픽 성화가 밀라노에 도착하는 날 이스라엘의 대회 참가에 반대하는 시위를 계획하고 있으며, 환경단체 역시 별도의 행진을 준비 중이다.

IOC는 또 다른 논란에도 직면해 있다. 로스앤젤레스 2028 올림픽 조직위원장 케이시 와서먼이 최근 공개된 엡스타인 관련 문건에 언급된 데 대한 질문이 이어졌고, 이란 내 강경 진압 직후 이란 여성 인사가 IOC 위원으로 선출된 점도 도마에 올랐다.

아이스하키 종목에서는 덴마크와 미국 간 맞대결이 예정돼 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 관련 발언 이후, 덴마크 내 여론은 미국을 ‘동맹’보다 ‘적대국’으로 인식하는 비율이 더 높은 것으로 나타났다. 이에 따라 개막식에서 미국 선수단이 야유를 받을 가능성도 제기되고 있다.

개막식은 밀라노 산시로 스타디움에서 열리며, 마라이어 캐리, 안드레아 보첼리, 스눕 독 등이 출연할 예정이다. 연출을 맡은 마르코 발리치는 ‘조화’를 핵심 메시지로 내세웠다. 코번트리 위원장은 “올림픽은 인류의 가장 좋은 모습을 상기시키는 공간”이라고 강조했지만, 밀라노에 모여든 세계 정세의 갈등과 대립 속에서 그 이상이 얼마나 구현될지는 여전히 불투명하다.