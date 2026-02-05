창간 80주년 경향신문

노인 10명 중 8명 “죽기 전까지 집에서 돌봄 받고 싶다”

경향신문

본문 요약

노인 10명 중 8명은 생애말기에 자택에 머무르고 싶어 한다는 분석 결과가 나왔다.

이는 돌봄 필요가 있는 자택 거주 노인을 대상으로 건강 및 돌봄 상태 등을 파악하는 연구로 2023년 기반조사 이후 2024년 1차, 지난해 2차 추적조사가 시행됐다.

기반조사부터 2차 추적조사까지 3년간 자택에 지속해서 거주한 노인은 2933명이었고, 이들 중 본인이 직접 응답할 수 있는 노인을 대상으로 생애말기 돌봄 선호 '장소'에 대해 물었다.

노인 10명 중 8명 "죽기 전까지 집에서 돌봄 받고 싶다"

입력 2026.02.05 08:34

수정 2026.02.05 10:16

  김찬호 기자

임종 선호 장소는 ‘병의원 > 자택’

서울 종로구 탑골공원에서 어르신들이 시간을 보내고 있다. 성동훈 기자

서울 종로구 탑골공원에서 어르신들이 시간을 보내고 있다. 성동훈 기자

노인 10명 중 8명은 생애말기에 자택에 머무르고 싶어 한다는 분석 결과가 나왔다.

5일 건강보험연구원은 ‘한국 장기요양 노인 코호트 2차 추적조사 연구’ 결과를 발표했다. 이는 돌봄 필요가 있는 자택 거주 노인을 대상으로 건강 및 돌봄 상태 등을 파악하는 연구로 2023년 기반조사 이후 2024년 1차, 지난해 2차 추적조사가 시행됐다.

기반조사부터 2차 추적조사까지 3년간 자택에 지속해서 거주한 노인은 2933명이었고, 이들 중 본인이 직접 응답할 수 있는 노인을 대상으로 생애말기 돌봄 선호 ‘장소’에 대해 물었다.

그 결과, 2023년부터 지난해까지 모든 조사 시점에서 자택을 선호하는 비율이 80% 내외로 가장 높았다. 2023년 78.2%, 2024년 80.3%, 지난해 79.7% 수준이다. 자택에 이은 2순위는 병의원을 선호하는 것으로 나타났다. 같은 기간 비율은 29.9%, 31.8%, 30.2% 수준이었다.

임종을 맞이하고 싶은 장소에 대한 선호는 자택에서 병의원으로 이동하는 흐름이 나타났다. 자택을 선호하는 비율은 67.3%, 61.2%, 59.0%로 감소했지만 병의원을 선호하는 비율은 44.3%, 50.0%, 52.7%로 증가했다.

연구팀은 “임종기에도 자택에서 필요한 의료적 처치를 받으며 존엄한 죽음을 맞이할 수 있는 여건이 마련돼야 한다”고 밝혔다.

한편, 노인이 자택 생활을 지속하기 위해 필요한 서비스나 자원에 관해 서는 ‘더 많은 시간 방문요양’이 48.6%로 가장 많았다. 이어 ‘어르신 외출 시 차량 및 동행자 서비스’(45.1%), ‘방문요양식사, 영양관리를 위한 방문영양 서비스’(38.0%) 등이었다.

