전국 흐리고 미세먼지 ‘나쁨’···낮 최고 15도 ‘포근’

목요일인 5일 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다.

기상청은 이날 아침 최저기온은 영하 4~4도, 낮 최고기온은 5~15도로 평년(최저 영하 11~0도, 최고 2~9도)보다 높겠다고 예보했다.

서울과 경기 북부·남동부에는 오전에 아주 약한 비가 내리겠다. 그 밖의 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 전북, 전남 해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울·경기 북부·남동부·강원 내륙·산지, 제주도 모두 1㎜ 미만이다. 예상 적설량은 경기 북동부 1㎝ 미만, 강원 내륙·산지 1㎝ 안팎이다.

날씨가 포근한 대신 고농도 미세먼지 주의가 필요하다. 미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·대구·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 수도권·강원 영서·충청권은 밤에 ‘매우나쁨’, 강원 영동은 밤에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

강원 동해안·산지와 일부 경상권은 대기가 매우 건조하겠고, 바람도 강하게 불 것으로 예상돼 화재에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5~3.5m, 남해 0.5~1.5m로 예상된다.