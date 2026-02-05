창간 80주년 경향신문

호서대, 보건의료 인재 국제무대 진출 ‘교육 기반’ 확대

경향신문

본문 요약

호서대가 보건의료 인재의 국제무대 진출을 위한 교육 기반 확장에 나섰다.

호서대는 비영리단체 글로벌헬스파트너스와 해외 보건사업 및 봉사활동 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 보건의료계열 대학생을 대상으로 국제보건에 대한 체계적인 이해를 높이고 현장 중심 교육을 통해 국제 보건 활동가를 양성하기 위해 마련됐다.

호서대, 보건의료 인재 국제무대 진출 ‘교육 기반’ 확대

입력 2026.02.05 09:33

  • 강정의 기자

글로벌헬스파트너스와 업무협약

해외 보건사업·봉사활동 연계 교육 추진

김종근 호서대 간호학과장(가운데)과 비영리단체인 글로벌 헬스 파트너스 관계자 등이 해외 보건사업 및 봉사활동 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 호서대 제공

김종근 호서대 간호학과장(가운데)과 비영리단체인 글로벌 헬스 파트너스 관계자 등이 해외 보건사업 및 봉사활동 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 호서대 제공

호서대가 보건의료 인재의 국제무대 진출을 위한 교육 기반 확장에 나섰다.

호서대는 비영리단체 글로벌헬스파트너스와 해외 보건사업 및 봉사활동 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 보건의료계열 대학(원)생을 대상으로 국제보건에 대한 체계적인 이해를 높이고 현장 중심 교육을 통해 국제 보건 활동가를 양성하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 호서대 학생들은 베트남, 몽골 등 해외 보건 봉사활동에 참여하는 것은 물론, 국내 보건 분야 관련 활동에도 참여할 수 있다.

모든 활동 실적은 1365 자원봉사포털을 통해 공식 인증된다. 이는 학생 개인의 사회적 이력 관리뿐 아니라 대학 차원의 비교과 교육 성과 축적에도 활용될 예정이다.

정애숙 글로벌헬스파트너스 대표는 “보건의료 전공 학생들이 실제 보건 현장을 경험하며 공공의 가치를 실천하는 활동가로 성장하길 기대한다”고 말했다.

김종근 호서대 간호학과장은 “호서대는 학생들의 국제보건 역량 강화를 위해 해외 봉사활동을 교육과정과 연계해 지원하고 있다”며 “앞으로도 국제 보건 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 했다.

