창간 80주년 경향신문

한겨울에 피어난 180종 난초의 향연···국립세종수목원,‘난초 축제’ 개최

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 오는 7일부터 4월5일까지 국립세종수목원 사계절전시온실 중앙홀에서 난초 농가 협업 기획전 '난초 축제 : 꽃들의 향연'을 개최한다고 5일 밝혔다.

설 연휴에는 난초를 활용한 소형 테라리움 제작 프로그램인 '난초 숲 만들기'를 마련해 관람객에게 체험형 전시 관람의 즐거움을 제공할 계획이다.

강신구 국립세종수목원장은 "난초는 추운 겨울에도 묵묵히 꽃을 피우며 봄을 준비하는 식물"이라며 "아름다운 난초 꽃이 전하는 봄의 기운과 함께 설 연휴를 희망과 따뜻한 마음으로 시작하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

한겨울에 피어난 180종 난초의 향연···국립세종수목원,‘난초 축제’ 개최

입력 2026.02.05 09:42

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

난초 축제 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

난초 축제 홍보물. 한국수목원정원관리원 제공

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 오는 7일부터 4월5일까지 국립세종수목원 사계절전시온실 중앙홀에서 난초 농가 협업 기획전 ‘난초 축제(Orchids Festa) : 꽃들의 향연’을 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 전시는 국내 난초 농가인 부양란농원, 한우리농원, 난이야기와 협업해 카틀레야, 덴드로비움, 호접란 등 약 180종의 다양한 난초를 선보인다.

특히 진화론의 상징으로 알려진 다윈난초를 비롯한 희귀 난초를 전시하고 난초의 학술적 가치와 문화적 배경, 품종별 특징에 대한 설명을 함께 제공해 관람객의 이해와 흥미를 높일 예정이다.

전시 기간에는 난초 농가와 인플루언서가 참여하는 ‘반려식물 플리마켓’을 운영한다. 설 연휴에는 난초를 활용한 소형 테라리움 제작 프로그램인 ‘난초 숲 만들기’를 마련해 관람객에게 체험형 전시 관람의 즐거움을 제공할 계획이다.

강신구 국립세종수목원장은 “난초는 추운 겨울에도 묵묵히 꽃을 피우며 봄을 준비하는 식물”이라며 “아름다운 난초 꽃이 전하는 봄의 기운과 함께 설 연휴를 희망과 따뜻한 마음으로 시작하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글