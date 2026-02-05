창간 80주년 경향신문

미 재무 “연준, 국민 신뢰 잃어···독립성은 신뢰 기반한 것”

경향신문

스콧 베선트 미국 재무장관이 4일 공개 석상에서 "연방준비제도가 미국 국민의 신뢰를 잃었다"고 말했다.

베선트 장관은 이날 연방 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석한 자리에서 연준 독립성에 대한 견해를 질문받자 "지난 49년 동안 가장 심각한 인플레이션이 이 나라의 노동자들을 황폐화하도록 연준이 방치함으로써 미국 국민의 신뢰를 잃었다"고 말했다.

그는 "연준의 독립성은 미국 국민의 신뢰에 기반한다"며 이같이 말했다고 뉴욕타임스 등 현지 언론들이 전했다.

미 재무 "연준, 국민 신뢰 잃어···독립성은 신뢰 기반한 것"

입력 2026.02.05 10:26

  배시은 기자

스콧 베선트 미국 재무장관이 4일 미국 워싱턴 국회의사당 금융서비스위원회 청문회에서 말하고 있다. EPA연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관이 4일(현지시간) 공개 석상에서 “연방준비제도(Fed·연준)가 미국 국민의 신뢰를 잃었다”고 말했다.

베선트 장관은 이날 연방 하원 금융서비스위원회 청문회에 출석한 자리에서 연준 독립성에 대한 견해를 질문받자 “지난 49년 동안 가장 심각한 인플레이션이 이 나라의 노동자들을 황폐화하도록 연준이 방치함으로써 미국 국민의 신뢰를 잃었다”고 말했다.

그는 “연준의 독립성은 미국 국민의 신뢰에 기반한다”며 이같이 말했다고 뉴욕타임스(NYT) 등 현지 언론들이 전했다.

NYT는 베선트 장관이 연준의 독립성을 존중한다면서도 물가 상승과 비싼 연준 청사 개보수 비용의 결과 때문에 현 지도부 아래 연준의 신뢰성이 상실됐다고 생각한다는 취지로 말했다고 전했다.

지난달 초 미 법무부는 연준 청사 개보수 비용에 대한 의회 증언과 관련해 제롬 파월 연준 의장에 대한 형사 기소를 추진하기 시작했다. 파월 의장은 이에 맞서 연준을 압박하는 “구실일 뿐”이라며 정면충돌했다.

베선트 장관은 이날 대통령이 연준 의장을 해임할 권한이 있느냐는 질문에 “나는 변호사가 아니다”라며 즉답을 피하면서도 트럼프 대통령이 통화정책에 대한 자신의 견해를 밝힐 권리가 있다고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 주택담보대출 사기 의혹을 이유로 리사 쿡 연준 이사를 해임했다. 쿡 이사는 이에 불복해 법적 대응에 나섰다. 현재 이 사건은 연방대법원에 계류 중이다.

전 연준 이사인 케빈 워시 지명자에 대한 상원 인준 절차가 순탄치 않을 것이라는 전망도 나온다. 인준을 맡은 상원 은행위원회가 공화당 의원 13명과 민주당 의원 11명으로 구성된 가운데 공화당 소속 톰 틸리스 의원이 인준 절차 개시에 반대하고 있기 때문이다.

틸리스 의원은 워시 지명자를 “통화정책에 대한 깊은 이해를 갖춘 적격자”라고 평가하면서도 파월 의장에 대한 법무부 수사 문제가 해결되기 전까지는 인준안에 찬성할 수 없다는 입장이다.

공화당 소속인 팀 스콧 은행위원회 위원장은 이날 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 틸리스 의원이 결국 워시를 지지하는 표를 던질 것으로 생각한다고 말하면서도 파월 의장이 어떤 법도 위반하지 않았다고 본다고 밝혔다.

트럼프 “기준금리 내려갈 것으로 생각···워시도 내리고 싶어할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 트럼프 대통령은 기준금리 인하 가능성과 관련, “금리가 내려갈 것이라고 생각한다. 금리는 내려야 한다”는 입장을 거듭 밝혔다. 로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 이같이 말했다. 그러면서 “우리는 금리가 지나치게 높다”며 “나는 돈을 다루는데 항상 능했고, 우리나라로 돈이 ...

워시 멘토는 ‘유연한 억만장자 투자자’ 드러켄밀러…월가도 ‘안도’

케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 차기 연준 의장 후보로 지명되면서 그의 오랜 상사이자 멘토인 스탠리 드러켄밀러(73·사진)에게 관심이 집중되고 있다. 월가의 전설적인 억만장자 투자자 드러켄밀러는 스콧 베선트 재무장관의 멘토로도 꼽혀 사실상 그가 미국 경제 정책의 중심부에 서 있다는 평가가 나온다. 2일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)...

댓글