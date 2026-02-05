창간 80주년 경향신문

경기도서관, 장애인 오케스트라 ‘경기리베라오케스트라’와 오는 6일 특별공연

입력 2026.02.05 10:42

경기도서관을 이용 중인 시민들의 모습. 경기도 제공

경기도는 오는 6일 오후 2시30분 경기도서관 지하 1층 힙플레이스에서 경기리베라오케스트라의 특별공연이 열린다고 5일 밝혔다.

경기리베라오케스트라는 경기도와 경기아트센터가 2024년 12월 3일 ‘세계 장애인의 날’에 창단한 전국 최초의 인재양성형 장애인 오케스트라다.

‘예술로 소통하다’를 주제로 열리는 특별공연은 경기아트센터와 경기도서관이 함께 기획한 독서문화 행사다. 장애예술인의 창작 활동을 기념하고, 음악을 통해 전시의 감동을 확장하는 자리로 마련된다.

오후 2시 30분 시작되는 무대에는 현악 5중주로 구성된 ‘리베라 스트링 퀸텟’이 출연해 실내악의 섬세함과 풍성한 하모니로 관객들에게 감동을 전할 예정이다. 바이올린 2명, 비올라 1명, 첼로 1명, 더블베이스 1명으로 구성된 앙상블은 친근한 클래식과 대중적 레퍼토리를 중심으로 연주를 선보인다.

공연은 경기복지재단과 경기도서관이 협력한 ‘누림 Art&Work’ 장애예술인 특별전과 연계해 개최된다. 장애예술인의 도전과 성장, 사회참여의 여정을 담은 작품 87점은 2월 12일까지 경기도서관 지하 1층에서 만날 수 있다.

공연은 별도 신청 없이 경기도민이라면 누구나 관람할 수 있다. 관련 자세한 내용은 경기도서관 누리집(library.kr)에서 확인할 수 있다.

