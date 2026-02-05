현대차 엑시언트 수소전기트럭, 유럽서 누적 주행 2000만㎞ 돌파…“글로벌 친환경 물류체계 구축 확대”

현대자동차의 ‘엑시언트 수소전기트럭’이 유럽에서 총 누적 주행거리 2000만㎞를 달성했다.

현대차는 2020년 10월 스위스에서 운행을 시작한 엑시언트 수소전기트럭이 2024년 6월 누적 1000만㎞를 돌파했고, 지난달 2000만㎞를 넘어섰다고 5일 밝혔다.

엑시언트 수소전기트럭은 스위스, 독일, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아 등 유럽 5개국에서 냉장·냉동밴, 청소차, 크레인 등 다양한 용도로 모두 165대가 운행 중이다.

이산화탄소를 배출하지 않아 주행거리 2000만㎞를 기준으로 일반 디젤 상용 트럭보다 약 1만3000t의 탄소를 줄일 수 있다고 현대차는 설명했다. 이는 소나무 150만그루가 1년 동안 흡수하는 탄소량이다.

현대차는 그동안 확보한 주행거리, 수소 소비량, 연료전지 성능 등 데이터를 분석해 수소연료전지 기술 개발에 적용할 계획이다.

엑시언트 수소전기트럭은 북미 지역에서 진출 3년 만인 지난해 12월 누적 주행거리 160만㎞를 달성하기도 했다. 현대차는 북미 항만 탈탄소화 사업인 ‘캘리포니아 북부 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트(NorCAL ZERO)’와 조지아주 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’의 친환경 물류체계인 HTWO 로지스틱스 솔루션, 캐나다 브리티시 콜롬비아주 등지에서 63대를 운영 중이다.

현대차 관계자는 “스위스에서 첫발을 내디딘 엑시언트 수소전기트럭이 유럽 각 지역 진출에 이어 북미에서도 가시적인 성과를 내는 등 다양한 분야에서 탄소 배출 감축에 기여하고 있다”며 “글로벌 수소 생태계 구축을 통해 수소 상용차가 더 나은 미래를 위한 친환경 모빌리티 솔루션으로서의 가치를 이어갈 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 말했다.