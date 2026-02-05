창간 80주년 경향신문

유아차도 봄빛을 입었다, 부가부 신규 컬러 ‘더스티 핑크’ 출시

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

유아차도 봄빛을 입었다, 부가부 신규 컬러 ‘더스티 핑크’ 출시

입력 2026.02.05 11:30

더스티 핑크 컬러로 출시된 신제품. 부가부 제공

더스티 핑크 컬러로 출시된 신제품. 부가부 제공

다가오는 봄을 맞아 유아차도 봄빛을 입었다. 부가부가 봄과 잘 어울리는 화사한 색감의 신규 컬러 ‘더스티 핑크’를 출시했다.

‘더스티 핑크’는 벚꽃의 은은한 온기에서 영감을 받아 부드럽고 따뜻한 핑크빛 색조로 클래식하면서도 도시적인 분위기를 담아냈다. 신규 컬러는 부가부의 스테디셀러 제품인 하이엔드 디럭스 스트롤러 ‘부가부 폭스 5 리뉴’와 1초 폴딩으로 사랑받는 휴대용 스트롤러 ‘부가부 버터플라이 2’ 두 가지 스트롤러(유아차)로 선보인다. 기존 블랙, 네이비, 그린, 토프, 그레이, 화이트 등 다양한 컬러에 봄에 한층 어울리는 화사하고 포근한 분위기의 색상 추가로 고객들의 컬러 선택의 폭을 넓혔다.

이외에도 더스티 핑크는 자외선으로부터 아이를 보호하는 ‘썬 캐노피’, 방한용 액세서리 ‘풋머프’, 스트롤러에 부착 시 아기용품을 담거나 탈착 시 토트백으로도 사용 가능한 액세서리 ‘오거나이저’ 등으로 나와 있다.

부가부 관계자는 “다가온 봄의 시작과 설렘을 부가부만의 핑크빛 컬러로 재해석해 선보인다”라며 “유아용품도 패션처럼 스타일리시하게 연출하는 요즘 트렌드에 맞춰 이번 신제품과 함께 더욱 감각적이며 개성 있는 봄나들이를 미리 계획해 보시기를 바란다”라고 전했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글