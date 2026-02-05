창간 80주년 경향신문

경북, 전국 첫 사과 노지 스마트팜 교육장 조성···안동에 4.3㏊ 규

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경북, 전국 첫 사과 노지 스마트팜 교육장 조성···안동에 4.3㏊ 규

입력 2026.02.05 11:34

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도가 전국 최초로 사과 노지 스마트농업 전문 인력 양성을 위한 교육·체험장을 조성한다.

경북도는 농림축산식품부 공모사업인 ‘노지 스마트팜(사과) 교육·체험장 조성 사업’에 최종 선정됐다고 5일 밝혔다. 스마트농업 전환을 희망하는 농업인을 현장 실습 중심 전문 경영인으로 키우기 위해 올해 처음 도입된 사업이다.

경북도는 내년까지 안동시 임동면 망천리 일대에 총 18억원을 투입해 4.3㏊ 규모의 교육·체험장을 조성할 계획이다.

교육 과정은 입문·보급·고급 3단계 실습형 프로그램으로 구성된다. 입문 과정에서는 묘목 정식부터 수형 구축까지 사과 재배 전반과 스마트팜 기초 이론을 배우고, 보급 과정에서는 농가 현장에 바로 적용 가능한 스마트 장비 운용 기술을 익힌다. 고급 과정에서는 데이터 기반 정밀 관수·관비 시스템과 자연재해 대응 시설 등 첨단 기술을 활용한 고도화 모델을 교육한다.

경북은 전국 사과 생산량의 62.2%를 차지하는 최대 주산지다. 도는 안동(사과), 의성(마늘) 노지 스마트농업 시범단지 성과를 바탕으로 스마트농업 표준모델을 고추, 양파 등 다양한 품목으로 확대 적용할 계획이다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “노지 스마트농업은 기후변화와 인력 부족 등 농업의 구조적 문제를 해결하기 위한 핵심 사업”이라며 “교육·체험장을 통해 경북이 노지 스마트농업의 중심지로 도약하고 농가 소득 증대로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글