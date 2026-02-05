창간 80주년 경향신문

이 대통령 국정 지지율 63%…다주택자 양도세 중과 유예 종료 “잘한 조치” 61%

경향신문

본문 요약

이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율이 63%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.

6·3 지방선거 성격에 관한 질문에는 '현 정부의 국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답이 52%, '현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다'는 답변이 36%였다.

직전 조사와 비교해 '안정적 국정 운영을 위해 여당 지지' 응답은 5%포인트 오른 반면, '현 정부 견제를 위해 야당 지지' 응답은 4%포인트 떨어졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

이 대통령 국정 지지율 63%…다주택자 양도세 중과 유예 종료 “잘한 조치” 61%

입력 2026.02.05 11:34

수정 2026.02.05 12:14

  • 박하얀 기자

2주 전보다 4%P ↑···작년 8월 이후 최고

민주당·조국혁신당 합당엔 44%가 ‘반대’

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 대통령과학장학생·올림피아드 대표단 친수 및 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 대통령과학장학생·올림피아드 대표단 친수 및 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율이 63%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 2~4일 만 18세 이상 성인 1003명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS) 결과, ‘이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가’라는 질문에 ‘잘하고 있다’는 답변은 63%로 집계됐다. 직전 조사인 2주 전보다 4%포인트 올랐다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 30%로, 지난 조사보다 1%포인트 하락했다.

이 대통령 지지율은 지난해 8월 1주차 조사(긍정 평가 65%) 이후 가장 높은 것으로 나타났다. 이념 성향별로는 진보·중도층에서는 긍정 평가가 각각 91%, 69%로 높았으나, 보수층에서는 부정 평가가 59%로 나타났다.

정부가 오는 5월9일자로 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 종료하는 데 대해선 ‘잘한 조치’라는 응답이 61%로 절반을 넘었다. ‘잘못한 조치’라는 답변은 27%로 집계됐다. 무주택자와 1주택자에선 ‘잘한 조치’라는 응답이 각각 62%, 63%였고, 2주택 이상 보유자에서도 ‘잘한 조치’라는 응답이 53%였다.

서울 도심과 수도권 핵심 지역에 있는 유휴 공공부지를 활용해 6만여 가구를 공급하는 내용의 1·29 부동산 대책이 ‘효과 있을 것’이라는 전망은 47%로 나타났다. ‘효과 없을 것’이라는 전망은 44%였다.

정당 지지도는 더불어민주당은 41%, 국민의힘은 22%를 기록했다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%포인트, 국민의힘은 2%포인트 각각 올랐다. 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1%, 태도 유보 29% 등이었다.

민주당과 조국혁신당의 합당에 대해선 44%가 반대했으며, 29%가 찬성했다. 민주당 지지층에서는 찬성 47%, 반대 38%였다. 혁신당 지지층은 찬성 64%, 반대 27%로 찬성 우위가 더 뚜렷했다. 진보층에선 50%가 합당에 찬성한 반면, 중도층과 보수층에선 각각 51%가 반대하는 것으로 조사됐다.

6·3 지방선거 성격에 관한 질문에는 ‘현 정부의 국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답이 52%, ‘현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’는 답변이 36%였다. 직전 조사와 비교해 ‘안정적 국정 운영을 위해 여당 지지’ 응답은 5%포인트 오른 반면, ‘현 정부 견제를 위해 야당 지지’ 응답은 4%포인트 떨어졌다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 15.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

