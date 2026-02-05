2035년까지 배달용 이륜차 60% 이상 ‘전기 이륜차’로 전환

정부가 2035년까지 새로 도입되는 배달용 이륜차의 60% 이상을 전기이륜차로 전환한다. 배달 현장에서 발생하는 매연과 소음을 줄이기 위한 조치다.

기후에너지환경부는 5일 배달 중개 사업자와 대행사, 전기이륜차 제작·렌탈사 등 배달용 이륜차 업계와 함께 ‘배달용 전기이륜차 보급 활성화’를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 도심 내 매연(초미세먼지 등)과 소음 저감, 온실가스 감축이라는 공동의 과제를 이행하기 위해 중앙정부와 배달업계, 전기이륜차 제작사, 충전시설 사업자 간 협업 체계를 구축하는 위해 마련됐다.

협약을 통해 기후부와 참여 기업·기관들은 당해 연도 신규로 도입되는 배달용 이륜차 가운데 전기이륜차 비중을 2030년까지 25% 이상, 2035년까지 60% 이상으로 확대하기로 하고, 이를 뒷받침할 제도·산업적 환경을 조성한다는 공동 목표를 제시했다.

보험개발원에 따르면 지난해 5월 기준 전국에 신고된 이륜차 약 226만대 중 배달용 이륜차는 약 23만대로 추산된다. 지난해 전국에 새롭게 신고된 이륜차는10만 4848대로 이 가운데 전기이륜차는 약 9.7%(1만137대)에 그친다. 이는 지난해 전국 신규 보급 차량 170만대 중 전기차 비중이 약 13%(22만 1000대)에 달한 것과 비교하면 낮은 수준이다.

김성환 기후부 장관은 “이번 협약을 계기로 배달 업계와 함께 전기이륜차를 보급하여 온실가스를 감축하고 정온한 생활 환경을 조성해 나가겠다”며 “지속가능한 전기이륜차 산업 생태계 구축을 위해 전기이륜차의 성능을 개선하고 충전 편의를 제고할 수 있도록 행정 및 재정적인 지원을 하겠다”고 말했다.