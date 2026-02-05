창간 80주년 경향신문

1년 만에 전남 학생 수 6771명 줄었다···초등학생만 4480명·81학급 감소

경향신문

1년 만에 전남 학생 수 6771명 줄었다···초등학생만 4480명·81학급 감소

입력 2026.02.05 12:26

수정 2026.02.05 13:20

전남교육청, 유·초·중·고 1만664학급 확정

전남도교육청 전경

전남도교육청 전경

전남 지역 학령인구 감소세가 이어지며 도내 전체 학생 수가 1년 사이 7000명 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 특히 초등학생 수 감소가 전체 하락세를 주도했다.

전남도교육청은 “2026학년도 도내 유·초·중·고등학교 학급수를 총 1만664학급으로 확정했다“고 5일 밝혔다.

학교급별로는 유치원 1142학급, 초등학교 5023학급, 중학교 2196학급, 고등학교 2303학급을 각각 편성했다. 지난해와 비교해 유치원이 26학급, 초등학교가 81학급, 중학교가 11학급 줄어든 수치다. 반면 고등학교는 4학급이 증가해 전년도와 비슷한 수준을 유지했다.

도내 전체 학생 수는 지난해 18만3369명에서 올해 17만6598명으로 6771명 줄었다. 이 중 초등학생 수가 4480명 감소하며 전체 감소폭의 66%를 차지했다.

이번 학급편성은 학령인구 감소 상황에서도 학생 개개인의 맞춤형 교육여건을 보장하는 데 초점을 맞췄다. 실제로 초등학교의 경우 학급당 학생 수는 전년 대비 0.6명 줄어든 평균 14.3명 수준까지 낮아졌다. 중학교는 20.9명, 고등학교는 19.6명 수준이다.

김대중 교육감은 “학령인구가 줄어드는 위기 속에서도 학생 한 명의 성장을 세심하게 지원하는 교육 가치는 더욱 중요해지고 있다”며 “향후 학생 수 추이와 교원 수급 상황을 종합적으로 고려해 학급당 학생 수를 단계적으로 감축함으로써 미래교육에 최적의 교육환경을 조성하겠다”고 말했다.

댓글