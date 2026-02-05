창간 80주년 경향신문

트럼프 “차기 대권 주자 밴스 부통령, 루비오 장관···환상의 조합 이룰 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 공화당의 차기 대권 행보와 관련해 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관이 "환상의 조합"이 될 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 워시 지명자에 대해 "그도 어쨌든 금리를 내리고 싶어 할 것"이라면서 "만약 그가 와서 '나는 금리를 올리고 싶다'고 말했다면 그는 그 자리를 얻지 못했을 것"이라고도 말했다.

트럼프 대통령은 이민정책과 관련해서는 "아마도 좀 더 유연한 접근이 필요할 수 있다는 점을 깨달았다"면서도 "하지만 여전히 강경해야 한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “차기 대권 주자 밴스 부통령, 루비오 장관···환상의 조합 이룰 것”

입력 2026.02.05 13:28

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령(가운데)과 JD 밴스 부통령(왼쪽), 마코 루비오 국무장관이 지난달 9일 미국 워싱턴 백악관에서 석유 업계 경영진들과 회동하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(가운데)과 JD 밴스 부통령(왼쪽), 마코 루비오 국무장관이 지난달 9일 미국 워싱턴 백악관에서 석유 업계 경영진들과 회동하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 공화당의 차기 대권 행보와 관련해 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관이 “환상의 조합”이 될 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 4일(현지시간) NBC 뉴스 인터뷰에서 공화당의 차기 대권 주자로 유력시되는 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관에 관한 질문에 “둘 다 훌륭하다”며 “둘 다 매우 높은 지능”을 갖고 있되 “한 명이 다른 한 명보다 약간 더 외교적”이라고 답했다.

그러면서 “둘 다 매우 유능하다”며 “JD와 마코의 조합은 (민주당이) 이기기가 매우 어려울 것으로 생각한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 자신이 지명한 케빈 워시 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보가 취임하면 “금리가 내려갈 것”이라고 예상했다.

트럼프 대통령은 금리 인하 가능성과 관련, “금리가 내려갈 것으로 생각한다. 금리는 내려야 한다”는 입장을 거듭 밝혔다. 그러면서 “우리는 금리가 지나치게 높다”며 “부채는 있지만 성장도 있고, 그 성장이 머지않아 부채를 아주 작아 보이게 만들 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 차기 연준 의장에 워시 전 연준 이사를 지난달 30일 지명했다. 워시 전 이사는 연방 상원 인준을 통과하면 5월에 물러나는 제롬 파월 현 의장으로부터 배턴을 넘겨받게 된다. 트럼프 대통령은 워시 지명자에 대해 “그도 어쨌든 금리를 내리고 싶어 할 것”이라면서 “만약 그가 와서 ‘나는 금리를 올리고 싶다’고 말했다면 그는 그 자리를 얻지 못했을 것”이라고도 말했다.

트럼프 대통령은 이민정책과 관련해서는 “아마도 좀 더 유연한 접근(softer touch)이 필요할 수 있다는 점을 깨달았다”면서도 “하지만 여전히 강경해야 한다”고 말했다.

미네소타주에서 연방 이민 단속 요원의 총격으로 민간인 2명이 사망한 사건 이후 반발 여론이 거세지는 가운데, 이민 정책에서 일부 유연성을 보일 수 있음을 시사하면서도 기조 자체는 유지하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글