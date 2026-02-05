창간 80주년 경향신문

‘관악구 피자가게 칼부림’ 김동원 1심 무기징역…“피해자 공포 상당”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

법원이 서울 관악구 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의로 구속 기소된 김동원에게 1심에서 무기징역을 선고했다.

다만 재판부는 김동원이 이 사건 전까지 극단적인 반사회적 성향을 보인 적이 없고, 재범 위험성 평가도 중간 수준으로 나타났다면서 "피고인에게 사형을 선고하는 게 정당하다고 인정할 만한 사정이 있다고 할 수 없다"고 설명했다.

김동원은 지난해 9월 자신이 운영하던 관악구의 한 피자 프랜차이즈 매장에서 본사 직원과 인테리어 시공업자 부녀 등 3명을 흉기로 살해한 혐의로 기소됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘관악구 피자가게 칼부림’ 김동원 1심 무기징역…“피해자 공포 상당”

입력 2026.02.05 14:07

수정 2026.02.05 14:57

펼치기/접기
  • 최혜린 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구 서울중앙지법 건물. 정효진 기자

서울 서초구 서울중앙지법 건물. 정효진 기자

법원이 서울 관악구 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의로 구속기소 된 김동원에게 1심에서 무기징역을 선고했다.

5일 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 살인 혐의로 재판에 넘겨진 김씨에 대한 선고기일을 열고 무기징역을 선고했다.

재판부는 공소사실을 모두 유죄로 인정하면서 “이 사건 결과가 매우 중대해 그에 상응하는 무거운 책임을 피고인에게 물을 필요가 있다”고 밝혔다. 이어 “피고인의 범행 당시 피해자들이 느꼈을 고통과 공포가 상당했을 것으로 보이며 피해자 유가족에게 용서받지도 못했다”고 했다.

앞서 검찰은 지난달 12일 열린 결심공판에서 사형을 구형했다. 김씨는 최후진술에서 “제 잘못으로 큰 아픔과 피해를 겪은 유족에게 죄송하다. 평생 속죄하고 살겠다”며 울먹였다.

재판부는 김씨가 이 사건 전까지 극단적인 반사회적 성향을 보인 적이 없고, 재범 위험성 평가도 중간 수준으로 나타났다면서 “피고인에게 사형을 선고하는 게 정당하다고 인정할 만한 사정이 있다고 할 수 없다”고 설명했다.

김동원은 지난해 9월 자신이 운영하던 관악구의 한 피자 프랜차이즈 매장에서 본사 직원과 인테리어 시공업자 부녀 등 3명을 흉기로 살해한 혐의로 기소됐다. 그는 2023년 10월부터 피자 가맹점을 운영해왔는데, 인테리어 업체가 보증기간이 지났다며 무상 수리를 거절하자 앙심을 품고 범행을 계획한 것으로 조사됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글