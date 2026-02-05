창간 80주년 경향신문

종로 ‘국제서당’ 인문학·영어 융합 교육 운영

경향신문

본문 요약

서울 종로구가 오는 25일까지 청소년 대상 융합형 교육인 '종로국제서당' 참여 학생을 모집한다고 5일 밝혔다.

올해로 3년째를 맞은 종로국제서당은 동서양 철학을 토대로 한 인문학 교육과 국가유산을 활용한 영어 교육을 결합한 구의 대표 교육 프로그램이다.

청소년이 스스로 생각하며 토론하는 과정을 통해 인문학적 소양과 글로벌 소통 역량을 함께 기를 수 있도록 설계했다.

종로 ‘국제서당’ 인문학·영어 융합 교육 운영

입력 2026.02.05 14:09

  • 김은성 기자

종로구 제공.

종로구 제공.

서울 종로구가 오는 25일까지 청소년 대상 융합형 교육인 ‘종로국제서당’ 참여 학생을 모집한다고 5일 밝혔다.

올해로 3년째를 맞은 종로국제서당은 동서양 철학을 토대로 한 인문학 교육과 국가유산을 활용한 영어 교육을 결합한 구의 대표 교육 프로그램이다. 청소년이 스스로 생각하며 토론하는 과정을 통해 인문학적 소양과 글로벌 소통 역량을 함께 기를 수 있도록 설계했다.

인문학 과정은 동양 고전을 현대적 관점에서 재해석하는 수업과 서양철학 도서를 기반으로 한 팀별 독서 토론을 병행한다. 영어 교육 과정은 경복궁과 창덕궁 같은 종로의 주요 국가유산을 영어로 학습한 후 해설하는 현장 체험 중심으로 운영된다.

교육은 상반기(4~7월)와 하반기(9~12월)로 나눠 진행된다. 월 6회(영어 4회, 인문학 2회) 대면 수업으로 운영하며 비용은 전액 무료다. 교육과정 이수율이 70% 이상인 학생에게는 방학 기간 중 문화·예술 및 스포츠 프로그램과 진로 체험을 중심으로 한 방학 캠프 참여 기회도 제공한다.

모집 대상은 종로구에 거주하거나 관내 학교에 재학 중인 초등학교 5학년부터 중학교 2학년까지다. 신청은 종로구 홈페이지에서 하면된다.

정문헌 종로구청장은 “국제서당은 단순 학습을 넘어 청소년이 스스로 생각하고 질문하며 세계와 소통하는 힘을 기르는 과정”이라며 “앞으로도 종로의 역사·문화 자산을 기반으로 한 차별화된 교육을 통해 사회를 이끌 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.

