서울 서초구가 올해도 초등학생부터 중·고등학생, 학부모를 대상으로 ‘미래 핵심 역량’ 강화를 위한 권역별 맞춤형 특화 교육 프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다.

양재내곡, 방배, 반포잠원, 서초 등 4개 권역에서 각각 운영되는 프로그램은 서초구 주민이라면 거주지와 관계없이 누구나 참여 가능하다. 학교에서 단체로 프로그램 신청을 하는 경우에는 강사가 학교로 가 수업을 진행한다.

권역별로 양재내곡센터는 진로·직업 체험 중심의 교육을 실시하고, 방배센터는 진학·진로 상담, 반포잠원은 문화예술 체험교육, 서초센터는 인성·리더십 교육에 특화된 프로그램을 운영한다.

권역별로 전문화된 특화교육이 이뤄지면서 지난해만 이용자가 11만1266명에 달했다. 전년 대비 20% 증가한 수치다.

각 교육은 급변하는 교육과정과 미래생활상을 반영해 진행한다. 특히 양재내곡센터에서 진행하는 진로·직업 교육은 신산업 분야인 AI(인공지능), 빅데이터 등에 대한 체험교육을 비롯해 AI프롬프트 엔지니어, AI디지털 마케터, 메타버스 개발자, 로봇공학자 등 다양한 직업인들이 강사로 나서 생생한 현장경험을 전한다.

전성수 서초구청장은 “앞으로도 서초만의 특화된 권역별 교육 사업을 통해 학생들이 미래 리더로서의 역량을 키우고, 올바른 사회 구성원으로 성장하도록 든든하게 뒷받침하겠다”라고 말했다.