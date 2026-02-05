행정통합 토론회서 진도군수 “스리랑카나 베트남 여성 좀 수입해···”

광주·전남 행정통합 타운홀미팅서 김희수 군수 “젊은 처녀들 수입해 농촌 총각과 결혼시켜야” 발언 유튜브서 생중계…사과문 올리고 재발 방지 약속

김희수 전남 진도군수가 공식 석상에서 외국인 여성을 ‘수입’ 대상으로 지칭해 논란에 휩싸였다.

5일 진도군 등에 따르면 김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 ‘찾아가는 타운홀미팅’에서 “광주전남이 통합을 할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화를 해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 말했다.

답변에 나선 강기정 광주시장은 “여러 가지 해법이 있을 수 있지만, 외국인 결혼 수입, 이건 잘못된 이야기 같다”고 바로잡았다.

하지만 해당 발언은 유튜브 등을 통해 생중계돼 논란이 이어졌다.

김 군수는 이날 사과문을 발표하고 재발 방지를 약속했다.

김 군수는 “해당 발언은 농어촌 지역의 심각한 인구 감소와 결혼·출산 기반 약화라는 구조적 문제를 지적하며, 산업 활성화만으로는 인구소멸 문제를 해결할 수 없어 광주·전남 통합 지자체 및 국가 차원의 적극적인 제도적 대응이 필요하다는 취지에서 나온 것”이라고 해명했다.

그는 이어 “농어촌 지역 남성들의 결혼을 장려해 농어촌의 지속 가능성을 높이고자, 외국 미혼 여성의 유입을 늘려야 한다는 발언을 하고자 했는데, ‘수입’이라는 단어를 잘못 선택해 부적절한 발언을 하는 실수를 했다”며 “이번 발언으로 상처를 받았을 분들께 다시 한번 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.