장동혁 “사퇴·재신임 요구시 전당원 투표…당대표직·국회의원직 걸겠다”

장동혁 국민의힘 대표가 5일 “누구라도 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제 사퇴와 재신임 요구를 한다면 저는 곧바로 전 당원 (재신임) 투표를 하겠다”고 밝혔다. 당내에서 친한동훈(친한)계와 소장파를 중심으로 사퇴와 재신임 투표 요구가 나오자 조건부로 재신임 투표 주장을 수용하는 모양새를 취하며 반격에 나선 것으로 풀이된다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 당내에서 제기된 사퇴·재신임 투표 주장을 언급하며 이같이 말했다. 다만 그는 “저에게 그런 요구를 하는 국회의원이나 지방자치단체장이 있다면 본인들도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것”이라며 재신임 투표를 제안하는 쪽이 직을 걸 것을 조건으로 제시했다.

장 대표는 사퇴 요구가 나오게 된 배경인 한동훈 전 대표 제명 결정에 대해서도 반박했다. 그는 “당원게시판 문제는 당무감사위원회와 윤리위원회에서 당헌·당규의 정해진 절차에 따라 결정된 것이고 당대표가 개인적으로 결정한 사안이 아니다”라며 “어떠한 하자도 발견하기 어렵다”고 말했다. 그는 한 전 대표 제명 사유인 당원게시판 의혹에 대해 “여론조작”이라며 “대통령과 여사에 대한 내용이었고 그것이 대통령 국정 수행에 장애가 되도록 만들었다”고 말했다. 그는 “당시 여당 대표가 어느 정도 관여돼 있는지, 글을 작성한 당사자가 누구인지는 정확하게 수사에 의해 밝혀질 것”이라고 말했다.

앞서 친한계 의원 16명과 오세훈 서울시장은 6·3 지방선거를 앞두고 이뤄진 지도부의 한 전 대표 제명이 “해당 행위”라며 장 대표의 사퇴를 요구했다. 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 소속 김용태 의원은 장 대표에 대한 재신임 투표를 주장했다. 지난 2일 의원총회에서도 장 대표의 사퇴와 재신임 투표가 필요하다는 목소리가 나왔다.

당내에서는 장 대표가 조건부로 재신임 투표 주장을 수용한 것을 두고 실제 투표가 진행되더라도 당심이 재신임 쪽으로 기울 것이란 자신감이 반영됐다는 해석이 나온다. 한 국민의힘 관계자는 “한 전 대표가 토크콘서트를 열며 세를 과시하자, 장 대표도 자신 뒤에는 당원이 있다고 세를 과시하는 것”이라고 말했다. 장 대표가 향후 다시 나올 수 있는 사퇴 요구를 차단하고, 지방선거까지 현 체제를 안정적으로 유지하려는 포석이라는 분석도 제기된다. 다만 오는 19일 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 사건 1심 선고 후 장 대표가 윤 전 대통령에 대한 절연 메시지를 내놓지 않을 경우 지도부에 대한 비토 여론은 다시 분출할 수 있다는 전망도 나온다.

당권파인 장예찬 여의도연구원 부원장은 페이스북에서 “모든 것을 걸고 정면돌파를 하겠다는 장동혁의 승부수”라며 “비겁하게 자기 자리는 지키며 뒤에서 손가락질만 하는 정치꾼들이 뭐라고 변명할지 기대된다”고 했다. 박민영 미디어대변인은 “상대에게 손목을 걸라고 요구할 거면 자신은 손가락 하나라도 내놓고 얘기하는 것이 인지상정”이라고 적었다. 박수영 의원은 페이스북에서 “장의 정면돌파”라며 “지방선거 승리로 열매 맺자”라고 했다.

반면 조은희 의원은 통화에서 “이견을 보듬고 마음을 모아서 가야 하는데 뺄셈으로 가고 있다”며 “밖에서 인정받지 못하는 가장이 가정에서만 가족들을 위압적으로 통제하며 권위를 찾으면 집 안 기강은 잡힐지 몰라도 민심은 더 멀어진다”고 말했다. 한 영남권 재선 의원은 “국회의원들에게 의원직을 걸라고 하는 게 당을 수습하는 대표가 할 말이냐”라며 “지방선거에 악재가 될지 걱정된다”고 말했다. 한 중진 의원도 “지도부가 동료를 향해 독기를 발산하면 안 되지 않느냐”라며 “서로 다른 목소리도 포용하는 게 지도자인데 안타까운 상황”이라고 말했다.

친한계 우재준 최고위원은 “개헌선을 방어해야 하는 제1야당으로서의 책임마저 가볍게 여기는 태도로 비칠 수 있어 더욱 유감”이라고 했다. 오 시장은 국회에서 기자들과 만나 “지방선거를 승리로 이끌기 위해 윤석열 전 대통령과 계엄과 절연하고 반성해야 한다고 요구하는 사람들에게 자리를 걸라고 하는 건 공인으로서의 자세가 아니다”라고 했다.