하루 900t 쓰레기 처리하는 강남구, “자치구마다 소각장 설치해라” 반발

강남구, 서울시 강남자원회수시설 현대화 반발 기존 처리용량에서 250t 증설하는 방안 담겨 “주민 납득 못해 소각시설 자치구마다 세워라”

서울시가 추진 중인 강남자원회수시설(소각장) 현대화 사업 계획에 처리용량 250t 증설계획이 포함된 것으로 알려지면서 강남구가 5일 반발하고 나섰다. 사실상 시설 개선이 아닌 쓰레기 처리용량 확대를 위한 조치가 아니냐는 것이다.

강남구는 현재 서울시내 8개 자치구에서 발생하는 생활폐기물을 처리하는 광역 소각시설을 운영 중이다. 하루 약 900t의 쓰레기가 이곳에서 소각 처리된다.

구는 “현대화 사업을 추진하려면 주민의 불안을 해소할 책임있는 대책이 있어야 한다”며 “주민 건강과 생활 환경에 직결되는 사안인 만큼 주민 동의없는 일방 추진은 받아들이기 어렵다”고 밝혔다.

그러면서 “발생지 처리 원칙에 따라 자치구가 각자 발생한 쓰레기를 스스로 처리하는 ‘1구 1소각 시설’에 준하는 개선이 필요하다”고 주장했다.

강남구에 따르면 서울시는 지난달 28일 일원에코파크 에코센터에서 주민설명회를 열고, 노후 소각로 신축 및 대수선 필요성을 설명했다. 이 과정에서 시는 시설 신축·대수선을 통해 쓰레기 처리용량을 1150t까지 250t 더 늘리는 계획을 밝혔다.

주민설명회에 참석한 주민들은 “현대화라는 이름으로 증설을 끼워 넣은 것이 아니냐”라고 반발하고 있다.

조성명 강남구청장은 “자원회수시설 현대화는 주민의 건강권과 재산권에 직결된 민감한 사안”이라며 “주민의 의견이 충분히 반영되는 절차가 전제돼야 한다”고 밝혔다.