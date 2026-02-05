신한금융, 지난해 당기순익 5조원 육박…역대 최대

신한금융그룹이 지난해 5조원에 육박하는 역대 최대 당기순이익을 거뒀다.

신한금융은 2025년 당기순이익이 4조9716억원으로 집계됐다고 5일 공시했다. 이는 전년(4조4502억원)보다 11.7% 늘어난 사상 최대 실적이다.

다만 지난해 4분기 당기순이익은 5106억원으로 3분기(1조4235억원)보다 64.1% 감소했다. 희망퇴직 등 계절적 요인에 따른 일회성 비용이 반영됐다고 신한금융은 설명했다.

신한금융은 안정적인 이자이익에 수수료 등 비이자이익 증가와 증시 활황에 따른 증권사 실적 개선 등을 호실적의 배경으로 꼽았다.

주요 수익원인 이자이익은 지난해 11조6945억원으로 전년보다 2.6% 증가했다. 비이자이익은 같은 기간 3조7442억원으로 14.4% 성장했다.

주요 계열사 실적을 보면, 신한은행의 순이익(3조7748억원)은 1년 전보다 2.1% 늘었다. 특히 신한투자증권의 순이익(3816억원)은 전년(1792억원)보다 두 배 이상 불었다.

신한금융 관계자는 “수수료이익과 유가증권 관련 이익, 보험이익 등 비이자이익 전 부문이 고르게 성장했다”고 말했다.

신한금융은 이날 이사회를 열고 지난해 4분기 주당 배당금을 880원으로 의결했다. 이로써 연간 주당 배당금은 2590원으로 늘었다. 현금배당 1조2500억원에 자기주식 취득 1조2500억원을 포함하면 지난해 신한금융 총주주 환원액은 2조5000억원이다.

신한금융 관계자는 “지난해 주주환원율은 50.2%로 밸류업(기업가치 제고) 3대 목표 중 하나인 ‘50% 환원’을 조기 달성했다”고 말했다.