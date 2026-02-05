창간 80주년 경향신문

산업부, 올해 자동차 산업에 4645억원 투자…자율주행 등 신규 과제에 1044억원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 자동차 수출은 미국의 관세 부과 등 불확실성 속에도 역대 최대치인 720억달러를 기록했다.

올해 투자액의 약 82%인 3827억원은 자율주행, 전기·수소차 핵심 기술 R&D 분야를 지원하는 데 쓰인다.

미래 자동차 산업의 핵심 경쟁력으로 꼽히는 자율주행 분야의 경우, 'E2E-AI'로 전환되는 기술 패러다임에 대응하기 위해 14개 과제에 495억원을 지원한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

산업부, 올해 자동차 산업에 4645억원 투자…자율주행 등 신규 과제에 1044억원

입력 2026.02.05 14:37

수정 2026.02.05 16:11

펼치기/접기
  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“통상 환경 불확실성 속 기술·가격 경쟁력 확보”

자동차들이 수출을 위해 선박 바닥에 고정돼 있다. 김경학 기자

자동차들이 수출을 위해 선박 바닥에 고정돼 있다. 김경학 기자

지난해 자동차 수출은 미국의 관세 부과 등 불확실성 속에도 역대 최대치인 720억달러(약 105조5000억원)를 기록했다. 그러나 미국이 다시 자동차를 포함한 한국산 제품에 대한 관세를 인상을 검토하는 등 통상 환경의 불확실성이 확대되고 있다.

여기에 미국과 중국을 중심으로 인공지능(AI)과 자율주행 기술이 급속히 발달하고, 유럽연합(EU) 등 지역의 친환경 규제가 강화되는 가운데 기술·가격 경쟁력 확보가 핵심 과제로 떠오르고 있다.

산업통상부는 이 같은 위기를 타개하고 자동차 산업의 경쟁력을 지속하기 위해 올해 자동차 분야 연구·개발(R&D)과 기반 구축 사업에 총 4645억원을 투자한다고 5일 공고했다. 신규 과제는 44개로, 총 1044억원이 투입된다.

올해 투자액의 약 82%인 3827억원은 자율주행, 전기·수소차 핵심 기술 R&D 분야를 지원하는 데 쓰인다. 미래 자동차 산업의 핵심 경쟁력으로 꼽히는 자율주행 분야의 경우, ‘E2E-AI’로 전환되는 기술 패러다임에 대응하기 위해 14개 과제에 495억원을 지원한다. 기존 자율주행은 주로 라이다·카메라 등 인지 센서와 정밀 지도를 기반으로 규칙을 세우고 운행하는 ‘룰 베이스’ 방식이 대세였지만, 최근에는 카메라로 입력되는 데이터를 AI가 학습·해석해 운행하는 ‘E2E-AI’가 대세로 자리 잡고 있다.

전기·수소차 분야에는 30개 신규 과제, 총 548억원을 지원한다. 배터리 셀을 차체·전기 구동 장치·열 관리 시스템과 통합한 ‘차체 일체형 배터리시스템(CTC)’, 주행거리 1500㎞ 이상의 ‘주행거리 연장형 전기차’ 구동 시스템 등 세계 최고 수준의 미래 차 핵심기술 개발에 투입된다. 또 수소 상용차 분야의 기술력 확보를 위해 액체수소 저장시스템을 탑재한 대형 수소 트럭 상용차, 수소엔진 기반 상용차 개발 등 과제도 지원한다.

기반 구축 사업에도 818억원이 투입된다. 특히 ‘K모빌리티 글로벌 선도전략’의 일환인 지역 거점별 특화전략에 따라 부품 기업을 밀착 지원하기 위해 신규 7개 사업에 116억원이 지원된다. 특히 올해는 지방자치단체와 지역의 기업들이 과제를 공동 기획해 신청하는 과제 2개에 70억원을 지원한다. 지자체의 공공용 차량 수요를 활용해 실증 기회를 제공하고, 지자체의 제품 구매로 이어지도록 할 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글