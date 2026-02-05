청주지역 민간소각업체 수도권 생활폐기물 안 받는다…청주시와 협약

충북 청주시가 지역 내 민간 소각업체들과 손잡고 수도권 생활폐기물의 지역 유입을 차단하기로 했다.

청주시는 5일 임시청사 직지실에서 생활 폐기물 소각이 가능한 민간 소각업체 4개소와 ‘수도권 생활폐기물 청주 반입 자제를 위한 업무협약’을 맺었다.

협약에 따라 민간 업체들은 이날부터 올해 말까지 수도권 지자체가 발주하는 생활폐기물 위탁처리 입찰에 참여하지 않기로 했다. 또 협약 종료 전 상호 합의할 경우 협약 기간을 연장할 수 있도록 했다.

현재 충북지역 내 민간 소각업체는 4곳 모두 청주에 있다. 이 중 3개 업체는 이미 수도권 5개 지자체와 총 2만 6428t 규모의 처리 계약을 맺은 상태다. 업체들은 기존 체결된 계약과 관련해서도 수도권 생활폐기물 반입을 최대한 자제하기로 했다.

시와 민간 소각업체들이 이번 협약을 맺은 이유는 올해 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행을 앞두고 다른 지역 쓰레기가 청주로 유입될 것이라는 시민들의 불안감을 해소하기 위해서다.

변상윤 청주시 폐기물지도팀 주무관은 “최근 경기가 좋지 않아 폐기물 물량이 많이 줄어든 어려운 상황임에도 불구하고, 업체들이 주민 불안 해소와 환경 보호에 공감해 동참했다”며 “지역 사회와의 상생을 선택하도록 업체들을 설득했다”고 설명했다.

시는 향후 민간 소각시설의 반입 동향을 실시간 모니터링하고, 지도점검을 통해 협약 이행 여부를 철저히 관리할 계획이다.

앞서 지난달 21일 단양군도 성신양회·한일시멘트와 ‘수도권 종량제 생활폐기물 미반입 협약’을 맺기도 했다.