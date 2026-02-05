창간 80주년 경향신문

창동 서울아레나 K팝 공연, 송파 문정역서 실시간 관람

경향신문

본문 요약

내년 상반기 개관하는 'K-POP 전용 공연장' 서울아레나 공연을 송파구 문정역 광장에서도 실시간 즐길 수 있게 된다.

커넥티드 라이브는 기존 공연장의 물리적 한계를 넘어 서울아레나의 실시간 공연을 다양한 지역거점으로 송출해 여러 공간에서 같은 공연을 경험할 수 있게 하는 서비스다.

오는 3월 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단 컴백 공연을 넷플릭스 실시간 생중계로 세계 190여개국에 송출하는 것처럼 서울아레나 공연도 커넥티드 라이브를 통해 서울 곳곳에서 동시에 즐길 수 있게 된다.

창동 서울아레나 K팝 공연, 송파 문정역서 실시간 관람

입력 2026.02.05 15:00

수정 2026.02.05 15:01

  • 김은성 기자

서울아레나 커넥티드 라이브 공연장 예시. 서울시 제공.

서울아레나 커넥티드 라이브 공연장 예시. 서울시 제공.

내년 상반기 개관하는 ‘K-POP 전용 공연장’ 서울아레나(창동) 공연을 송파구 문정역 광장에서도 실시간 즐길 수 있게 된다.

서울시와 ㈜서울아레나는 서울아레나에서 열리는 K-POP 공연을 서울 곳곳에서 실시간으로 즐길 수 있는 ‘커넥티드 라이브(Connected Live)’ 구축을 추진한다고 5일 밝혔다.

커넥티드 라이브는 기존 공연장의 물리적 한계를 넘어 서울아레나의 실시간 공연을 다양한 지역거점으로 송출해 여러 공간에서 같은 공연을 경험할 수 있게 하는 서비스다.

오는 3월 21일 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 넷플릭스 실시간 생중계로 세계 190여개국에 송출하는 것처럼 서울아레나 공연도 커넥티드 라이브를 통해 서울 곳곳에서 동시에 즐길 수 있게 된다.

이를 위해 시는 올 상반기 송파구 문정역 선큰 광장(문정역 3번 출구)에 대형 LED 미디어 스크린을 설치해 보행 위주로 이용하던 광장을 새로운 문화명소로 탈바꿈 시킬 예정이다. 시는 공공공간의 공연 인프라를 구축하고, ㈜서울아레나는 창동에서 열리는 공연의 실시간 송출을 전담하는 방식으로 추진된다.

시와 ㈜서울아레나는 문정역 시범사업을 통해 ‘커넥티드 라이브’ 운영모델 및 사업구조를 구축한 후 남산과 한강공원 등 서울 주요 공공공간으로 사업 대상지를 확대해 나갈 예정이다.

김창규 서울시 균형발전본부장은 “서울아레나에서 시작되는 K팝 열기가 전역으로 확대돼 서울을 ‘K팝의 성지’로 만들 것으로 기대된다”며 “누구나 소외 없이 수준 높은 문화 경험을 누리도록 제2·제3의 커넥티드 라이브 공연장 조성을 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.

