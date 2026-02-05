창간 80주년 경향신문

구글, 연 매출 4000억 첫 돌파…“제미나이 사용자 3개월 새 1억명 늘어”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

구글 모회사 알파벳의 연 매출이 4000억달러를 처음 돌파했다.

검색 사업에 AI 기능이 확대되면서 이용량이 사상 최고치를 기록했다고 구글은 밝혔다.

구글에 따르면 제미나이 애플리케이션의 월간활성사용자수는 7억5000만명으로 지난해 10월에서 1억명이 늘었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

구글, 연 매출 4000억 첫 돌파…“제미나이 사용자 3개월 새 1억명 늘어”

입력 2026.02.05 15:54

수정 2026.02.05 19:22

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

구글 모회사 알파벳의 연 매출이 4000억달러(약 587조5600억원)를 처음 돌파했다. 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’와 클라우드가 성장을 이끌었다.

알파벳은 4일(현지시간) 2025년 4분기 매출과 주당순이익(EPS)이 각각 1139억3000만달러와 2.82달러로 집계됐다고 공시했다. 각각 1114억3000만달러와 2.63달러였던 시장전망치를 뛰어넘었다. 연 매출은 4030억달러로 역대 최대치를 기록했다.

성장을 이끈 것은 클라우드 부문이다. 해당 부문 4분기 매출은 지난해 같은 기간 대비 48% 급증한 176억6000만달러였다. 시장 예상치 162억달러를 웃돌았다. 구글은 기업용 AI 인프라에 대한 고객 수요가 증가했기 때문이라고 설명했다.

검색과 유튜브 등 서비스 부문 매출도 1년 전보다 14% 늘어난 958억6000만달러를 기록했다. 특히 유튜브의 광고 및 구독 매출은 연간 기준 600억달러를 넘어섰다. 검색 사업에 AI 기능이 확대되면서 이용량이 사상 최고치를 기록했다고 구글은 밝혔다.

제미나이의 성장도 가팔랐다. 구글에 따르면 제미나이 애플리케이션의 월간활성사용자수(MAU)는 7억5000만명으로 지난해 10월(6억5000만명)에서 1억명이 늘었다. 지난해 11월 출시한 제미나이 3가 호평을 받은 이후 이용자가 빠르게 늘면서 1위인 챗GPT의 아성을 위협하고 있다.

순다 피차이 최고경영자(CEO)는 이날 콘퍼런스콜에서 “제미나이3가 주요 이정표가 됐으며 우리는 강한 추진력을 확보했다”고 말했다.

알파벳은 AI 수요에 대응하기 위해 관련 인프라에 올해 최대 1850억달러를 투자한다는 계획이다. 전년 대비 2배 이상 확대한 규모다. 대규모 인프라 투자를 통해 장기 성장의 기반을 다지고 경쟁사를 따돌린다는 전략이다.

한편 이날 콘퍼런스콜에서는 구글과 애플의 AI 협력과 파급 효과에 관심이 쏠렸다. 하지만 구글은 이와 관련한 질문에 답변을 내놓지 않았다. 애플은 지난달 AI 비서 ‘시리’를 포함한 자사 AI 시스템을 구글 제미나이를 기반으로 구축하기로 했다고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글