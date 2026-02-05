한국한의약단체총연합회, ‘2026 한의약계 신년교례회’ 개최

한국한의약단체총연합회(한의총)는 지난 4일 ‘2026 한의약계 신년교례회’를 개최하고 ‘연대와 도약, 국민과 함께하는 한의약’이라는 공동 목표를 향해 사회적 책임을 다하겠다는 결의를 다졌다.

서울 강서구 대한한의사협회 대강당에서 열린 신년교례회에는 남인순 의원, 백혜련 의원, 이수진 의원, 서영석 의원, 김영배 의원, 이기헌 의원, 김윤 의원 등 여야 국회의원과 방석배 보건복지부 한의약정책관 등 정·관계 인사들이 보건의약계 및 한의약단체 관계자들과 함께 참석했다.

윤성찬 한의총 회장(대한한의사협회장)은 신년사를 통해 “2026년 병오년은 대한민국 한의약계가 연대를 통해 더욱 단단해지고, 더 높은 곳을 향해 도약하는 한 해가 될 것”이라며 “한의약계는 대한민국의 ‘K메디’ 이니셔티브 선도와 불합리한 X레이 사용 규제 철폐를 이루고, 한의사 주치의제 정립을 통해 국민에게 더욱 가까이 다가갈 것”이라고 말했다.

정은경 복지부 장관은 축사에서 “정부는 한의학 연구개발 투자 확대, 품질 관리와 안전성 체계 고도화와 산업 생태계 활성화를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다”며 “이와 함께 1차 의료와 돌봄 등 국민 생활과 밀접한 영역에서 한의학의 역할도 더욱 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이어 보건의약단체 및 시민사회단체, 한의총 회원단체장들은 2026년 새해를 맞아 한의약 발전을 기원하는 축사를 진행했으며, 참석자들은 신년 축하떡을 자르고 새해 덕담을 주고받는 시간을 가졌다.

한의총은 한의약 발전을 가로막는 각종 불합리한 제도 철폐 및 한의약계 공통의 정책안 추진을 통해 국민건강증진과 한의약 발전을 도모한다는 취지로 지난해 3월 출범한 범 한의약계 단체다. 회장단체인 대한한의사협회, 수석부회장단체인 대한한의학회, 한국한의과대학한의학전문대학원협회, 대한한약협회, 한국한약제약협회, 한국한약유통협회, 한국생약협회, 대한한약사회, 서울약령시협회, 한국한의산업진흥협회, 대한원외탕전협회, 한국한약재GMP협회, 한국인삼협회, 부회장단체로 대한한방병원협회, 대한공중보건한의사협의회, 대한한의과전공의협의회 등이 참여하고 있다.