‘야 이XX야, 너 맞을래?’ ‘그만 입 닥쳐요’···폭언 어록 항의로 난장판 된 김용원 인권위원 퇴임식

경향신문

본문 요약

각종 폭언과 반인권 행보를 했다는 비판을 받아온 김용원 국가인권위원회 상임위원이 5일 퇴임했다.

인권위 회의에서 이에 대한 비판이 나왔으나 헌법재판관 출신인 안창호 인권위원장은 사실상 수수방관했다.

김 위원은 24일 열린 인권위의 제19차 상임위원회에서 안건 심의에 앞서 "이충... 김용원 국가인권위원회 상임위원이 윤석열 전 대통령·김건희 여사가 수용된 구치소 방문조사 의결을 밀어붙이면서 정작 연초부터 계획된 다른 방문조사 일정은 미룬 것으로 확인됐다. 김 위원은 구치소 방문조사 안건을 직접 소위윈회에 제출한 뒤 의결을 주도했다. 13일 경향신문이 이기헌 더불어민주당 의원실을 통해 확보한 올해 안건 목록을 보면 김 위원이... 감사원이 지난 2월 SNS에 "윤석열 대통령이 탄핵되면 헌법재판소를 부숴야 한다"는 글을 올린 김용원 국가인권위원회 상임위원을 공무원의 정치중립 의무 위반으로 고발했다.

‘야 이XX야, 너 맞을래?’ ‘그만 입 닥쳐요’···폭언 어록 항의로 난장판 된 김용원 인권위원 퇴임식

입력 2026.02.05 17:29

수정 2026.02.06 07:23

  강한들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인권위 노조, 김 위원 막말 손팻말 들며 시위

기독교단체선 “빨갱이 북한으로 꺼져라” 옹호

김 위원 ‘윤석열 방어권’ 안건 통과 성과 꼽아

5일 서울 중구 국가인권위원회 인권배움센터에서 열린 김용원 인권위 상임위원 퇴임식에서 국가공무원노조 인권위지부 회원들이 김 위원이 했던 폭언을 손팻말로 만들어 항의하고 있다. 강한들 기자

각종 폭언과 반인권 행보를 했다는 비판을 받아온 김용원 국가인권위원회 상임위원이 5일 퇴임했다. 퇴임식에는 인권위 노조와 기독교단체 회원들이 몰려와 김 위원에 대해 비판과 칭찬을 쏟아내면서 아수라장이 펼쳐졌다. 이날 김 위원은 이른바 ‘윤석열 방어권’ 안건을 상정하고 통과시킨 것을 자신의 대표적 성과로 꼽았다.

이날 오후 서울 중구 인권위에서 열린 김 위원 퇴임식은 시작 전부터 소란스러웠다. 퇴임식에 앞서 인권위 노조원들은 손팻말을 들어 단체로 항의시위를 벌였다. 팻말에는 ‘야 이XX야, 너 맞을래?’(2025년 1월), ‘입 좀 닥치세요. 입 닥치라고 했습니다. 그만 입 닥쳐요’(2024년 12월) 등 김 위원이 그동안 인권위 회의 등에서 했던 막말을 적었다.

한 인권위 직원은 해병대 채모 상병 순직사건을 수사한 박정훈 국방부 조사본부장 직무대리(전 해병대 수사단장)의 사진을 들고 나와 “(김 위원이) 인권위 군인권보호관인데도 불구하고 박 전 수사단장의 긴급구제를 짓밟았다”며 사과를 요구했다.

반면 기독교계 단체 회원들은 김 위원을 응원했다. 이들은 “민주당 해체, 반국가세력 해체” “김용원 상임위원 승리하셨습니다” “빨갱이는 북한으로 꺼져라” 등을 외치며 노조원들을 막아섰다. 일부 회원들은 ‘윤 어게인(다시 윤석열)’ 목도리를 걸고 나왔다.

5일 서울 중구 국가인권위원회 인권배움센터에서 열린 김용원 인권위 상임위원 퇴임식에서 국가공무원노조 인권위지부 회원들이 김 위원이 했던 폭언을 손팻말로 만들어 항의하고 있다. 강한들 기자

김 위원은 퇴임사에서 “국회의원이 군인을 반복적으로 모욕한 것에 대해 견제하지 못해서 아쉽다”고 밝혔다. 12·3 불법계엄 관련 국회 청문회 등에서 국회의원 질의 과정을 군인들에 대한 ‘모욕’이라고 주장한 것으로 풀이된다. 극우 성향 손현보 세계로교회 목사가 구속됐던 일에 대해서도 “종교의 자유가 유린당한 것”이라고 말했다. 법원은 지난달 30일 손 목사에게 부산교육감 선거를 앞두고 불법 선거운동을 한 혐의로 징역 6개월, 집행유예 1년을 선고했다.

김 위원은 대표적 성과로 이른바 ‘윤석열 방어권’ 안건 통과를 꼽았다. 김 위원은 “누구에게나 차별 없이 적법 절차와 무죄 추정의 원칙이 적용돼야 한다는 지극히 당연한 원칙을 확인했다”고 주장했다. 김 위원은 ‘윤석열 방어권 안건’을 낸 당사자다. 이 안건 초안에는 ‘대통령이 계엄 선포를 결심한 이상 국방부 장관 등이 그러한 대통령의 결심을 뒷받침하는 것은 잘못된 것이 아니다’라는 내용 등이 담겼다. 또 김 위원은 “계엄이 선포되고 지속한 짧은 시간 동안 사람이 크게 다치거나 사망한 사례가 없고 기물 파손 정도도 경미해 체포되거나 구금된 사람도 없다”며 “내란죄를 적용해 체포·구속영장을 발부하는 일은 크게 잘못된 일”이라고도 했다.

감사원은 지난해 2월 SNS에 ‘윤석열 대통령이 탄핵되면 헌법재판소를 부숴야 한다’는 글을 올린 김 위원을 공무원 정치중립 의무 위반 등 혐의로 지난해 12월 고발했다.

5일 서울 중구 국가인권위원회 인권배움센터에서 열린 김용원 인권위 상임위원 퇴임식에서 국가공무원노조 인권위지부 회원들이 김 위원이 했던 폭언을 담은 손팻말이 찢어진 채 바닥에 흩어져 있다. 강한들 기자

앞서 김 위원은 2024년 6월 경향신문·한겨레를 언급하며 “기레기들이 들어와 방청하고 쓰레기 기사를 쓴다. 이런 상황에서 방청을 허용할 이유가 있냐”고 말했다. 인권단체에 대해서도 “인권 장사치들이 방청하고 회의 내용을 왜곡하고 무분별하게 인권위원 사퇴를 요구하는 작태가 벌어진다”고 주장했다. 2024년 7월에는 국회 운영위에서 “인권위는 좌파들의 해방구”라고 주장하기도 했다.

국가인권위 바로잡기 공동행동은 이날 성명을 내고 “김 위원은 인권의 가치를 보듬어야 할 입으로 반인권적 막말 잔치로 무도함을 가감없이 드러냈고, 사회적 약자의 목소리를 경청해야 할 귀를 닫고 ‘탄압과 독선’으로 일관했다”며 “김 위원이 3년 임기 중 인권을 위해 가장 크게 기여한 순간은 인권위를 떠나는 순간”이라고 말했다.

검사 출신인 김 위원은 “향후 강남에 있는 한 법무법인에서 일하게 됐다”고 밝혔다.

▼더 알아보려면
경향신문은 김용원 인권위 상임위원의 인권위원으로서 활동을 꾸준히 기록해왔습니다. 김 위원의 인권위 임기 중 주요 기사를 확인하려면 아래 링크를 클릭해주세요.


인권위, 해병대 전 수사단장 긴급구제 신청 기각 결정

국가인권위원회가 고 채모 해병대 상병 사망 사건을 수사한 박정훈 전 해병대 수사단장(대령)에 대한 긴급구제 신청 안건을 기각했다. 군인권보호관인 김용원 인권위원은 29일 입장문을 내고 “군인권보호위원회는 회의를 개최해 군인권센터가 지난 14일 제출한 해병대 전 수사단장에 대한 항명죄 수사 및 징계 중지, 국방부 검찰단장 직무 배제 등 긴급구제조치를 취...

https://www.khan.co.kr/article/202308292012001

‘수요시위 보호 기각’ 인권위에 인권활동가들 “본연의 역할 외면” 비판

국가인권위원회가 수요시위 현장에서 극우단체의 혐오발언 등 인권침해를 막아달라는 집회 주최 측 진정을 기각한 것을 두고 인권·시민단체들이 “인권위가 인권을 수호해야 할 본연의 역할을 저버렸다”고 비판했다. 박정훈 해병대 대령에 대한 긴급구제 신청을 기각한 데 이어 수요시위 주최 측의 진정을 기각한 것을 두고 독립기구인 인권위가 윤석열 정부와 코드를 맞추...

https://www.khan.co.kr/article/202309110936001

[세계인권선언 75주년…인권위 현주소] “인권위원이 일선 사무처 직원들 비난…인권위 파행 치달아”

지난 10월30일 국가인권위원회 전원위원회. 이충상 인권위 상임위원(왼쪽 사진)은 박진 인권위 사무총장 등을 향해 “인권위원들의 상관인 것처럼 하는 무식하거나 오만방자한 행동(을 한다)”면서 “응분의 조치를 취할 것이며 그 자리에 앉아 있을 이유가 없으니 사무총장과 운영지원과장은 그 자리에서 비켜야 한다”고 했다. 사무처를 향한 수위 높은 언사에 송두...

https://www.khan.co.kr/article/202312102125005

“일본 성노예 타령 자꾸 할 거냐”는 김용원 인권위원의 “반인권적 망언” [플랫]

김용원·이충상 국가인권위원회 상임위원이 지난 11일 유엔 여성차별철폐위원회(CEDAW)에 제출할 독립보고서를 심의하는 과정에서 “일본군 성노예제 문제를 다 알고 있는 데 자꾸 (얘기를) 꺼내서 우리가 얻고자 하는 게 무엇이냐”는 등 발언을 한 것이 알려지자 시민사회단체들이 12일 “반인권적 망언”이라고 강하게 규탄했다. 한국여성단체연합 등 80여개 단...

https://www.khan.co.kr/article/202403141030001

[단독]인권위원이 비판기사엔 “쓰레기”, 인권단체엔 “장사치”라 막말

김용원 국가인권위원회 상임위원이 13일 자신에게 비판적인 언론을 ‘기레기(기자와 쓰레기를 합친 비속어)’, 인권시민단체를 ‘인권 장사치’라고 부르며 비난했다. 김 위원은 이날 열린 인권위 상임위원회 회의 비공개 진행을 요구하며 이렇게 말했다고 복수의 인권위 관계자가 전했다. ‘인간의 존엄과 가치를 실현하고 민주적 기본질서 확립에 이바지’하는 것을 목표...

https://www.khan.co.kr/article/202406131848001

유엔 특별보고관, 한국정부에 ‘김용원 인권 탄압’ 서한 보내

유엔 인권옹호자 특별보고관이 군사망 유가족 및 군인권활동가를 수사의뢰한 김용원 국가인권위원회 상임위원에 대해 우려를 표하는 서한을 한국 정부에 보냈다. 메리 로울러 유엔 인권옹호자 특별보고관은 유엔인권최고대표사무소(OHCHR)를 통해 지난달 말 주제네바 한국 대표부에 김 상임위원이 인권 단체 활동가들에 대한 수사를 의뢰한 건 등과 관련한 공동서한을 보...

https://www.khan.co.kr/article/202407171731001

“인권위 좌파” 막말 했던 김용원, 인권위원장 공모 서류 탈락

차기 인권위원장 후보 공모에 지원한 김용원 국가인권위원회(인권위) 상임위원(사진)이 ‘후보추천위원회’ 서류심사에서 탈락한 사실을 공개했다. 김 상임위원은 22일 보도자료를 내고 “인권위원장 추천위원 7명이 지난 17일 단 한 차례의 모임을 갖고 간단한 서류심사를 통해 본인을 떨어뜨렸다”고 밝혔다. 그는 “본인의 인권위원장 자격은 충분하고도 남는다”며 ...

https://www.khan.co.kr/article/202407222107005

“입 좀 닥치라” 동료 위원에게 회의서 욕설한 김용원 인권위원

김용원 국가인권위원회 상임위원이 19일 인권위 회의에서 동료 위원에게 “입 좀 닥치라”고 막말을 했다. 김 위원은 자신에게 비판적인 시민단체와 언론을 향해서도 막말을 한 전력이 있다. 경향신문 취재를 종합하면 김 위원은 이날 열린 인권위 상임위원회 회의 중 남규선 상임위원에게 “닥치라” “현행범이다”라고 말했다. 김 위원의 막말은 남 위원이 인권위 조...

https://www.khan.co.kr/article/202412191233011

인권위, ‘윤석열 방어권 보장 안건’ 전원위 상정···“계엄, 비난받을 일 아냐”

국가인권위원회가 오는 13일 열리는 전원위원회에 ‘한덕수 국무총리 탄핵소추 철회’ ‘윤석열 대통령 탄핵심판 사건 방어권 철저히 보장’ ‘윤 대통령 불구속 수사’ 등을 권고하는 내용의 안건을 상정한 것으로 확인됐다. 이 안건에는 “세부적인 계엄 실행 계획을 수립하는 것은 잘못되고 비난받을 일도 아니다”라는 배경 설명도 담겼다. 9일 서미화 더불어민주당 ...

https://www.khan.co.kr/article/202501091800011

김용원, 동료 인권위원에게 “좌파 조직원이거나 하수인” 폭언···‘계엄 비호’도

김용원 국가인권위원회 상임위원이 16일 공식 인권위 회의에서 동료 위원에게 “좌파 전체주의 집단의 조직원이거나 하수인”이라고 비난했다. 김 상임위원은 자신이 인권위 전원위원회에 발의한 ‘윤석열 보호권 안건’에 대해 “문제가 없다”며 이렇게 말했다. 김 상임위원은 이날 오전 열린 인권위 상임위 회의에서 ‘(긴급) 계엄 선포로 야기된 국가적 위기 극복 대...

https://www.khan.co.kr/article/202501161545001

인권위 김용원 “대통령 탄핵 땐 헌재 부숴야”

김용원 국가인권위원회 상임위원(사진)이 부정선거론 등을 주장해 논란이 되고 있는 강사 전한길씨를 옹호하며 “헌법재판소가 대통령을 탄핵한다면 두들겨 부수어야 한다”고 주장했다. 인권위 회의에서 이에 대한 비판이 나왔으나 헌법재판관 출신인 안창호 인권위원장은 사실상 수수방관했다. 김 상임위원은 지난 5일 자신의 페이스북에 “헌법재판소가 주권자인 국민의 뜻...

https://www.khan.co.kr/article/202502070700025

[단독]인권위 ‘윤석열 방어권’처럼 문상호·여인형 등 의견표명…긴급구제는 각하

국가인권위원회(인권위)가 18일 임시 군인권보호위원회를 열고 문상호 전 국군정보사령관 등 내란 혐의로 구속기소 된 군 장성들의 긴급구제 안건을 각하하고 관계 기관에 의견 표명·권고를 하기로 의결했다. 김용원·이한별·한석훈 위원은 이날 오전 서울 중구 인권위에서 임시 군인권보호위 회의를 열고 문 전 사령관과 여인형 전 방첩사령관·이진우 전 수도방위사령관...

https://www.khan.co.kr/article/202502181407011

김용원 인권위원, ‘성소수자 혐오’ 인권위원 후보에 “임명되길 바랐다”

김용원 국가인권위원회 상임위원이 국민의힘이 최근 추천한 새 인권위원 후보자인 지영준·박형명 변호사에 대해 “임명되길 바랐다”고 말했다. 두 후보자는 각각 성소수자 혐오 발언과 윤석열 전 대통령 탄핵 규탄 기자회견 참석 전력 등이 알려지면서 국회에서 선출안 상정이 보류됐다. 김 위원은 24일 열린 인권위의 제19차 상임위원회에서 안건 심의에 앞서 “이충...

https://www.khan.co.kr/article/202507241400011

[단독]김용원의 윤석열·김건희 향한 ‘선택적 인권’···구치소 방문조사 부랴부랴 의결

김용원 국가인권위원회(인권위) 상임위원이 윤석열 전 대통령·김건희 여사가 수용된 구치소 방문조사 의결을 밀어붙이면서 정작 연초부터 계획된 다른 방문조사 일정은 미룬 것으로 확인됐다. 김 위원은 구치소 방문조사 안건을 직접 소위윈회에 제출한 뒤 의결을 주도했다. 13일 경향신문이 이기헌 더불어민주당 의원실을 통해 확보한 올해 안건 목록을 보면 김 위원이...

https://www.khan.co.kr/article/202511131547011

“윤 탄핵 시 헌재 부숴야”…김용원 ‘막말’ 감사원, 고발

감사원이 지난 2월 SNS에 “윤석열 대통령이 탄핵되면 헌법재판소를 부숴야 한다”는 글을 올린 김용원 국가인권위원회 상임위원(사진)을 공무원의 정치중립 의무 위반으로 고발했다. 감사원은 10일 국회 운영위원회가 의결한 ‘김 상임위원 등 인권위의 헌정 부정, 내란 선전 행위에 관한 감사요구안’에 따라 진행한 감사 결과를 공개했다. 김 위원은 헌재가 지난...

https://www.khan.co.kr/article/202512102016005

