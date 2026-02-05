3370만건이 끝 아니었다···쿠팡 개인 정보유출, 16만5000건 추가 확인

개인정보보호위 조사 과정서 드러나 쿠팡 측 “추가 확인 고객들에게 통지”

쿠팡의 개인정보 유출 피해가 추가로 16만5000여건이 확인됐다. 시점은 지난해 11월 발생한 3370만건 유출 사고와 동일하다.

쿠팡은 개인정보 유출이 추가로 확인된 고객들에게 피해 소식을 문자메시지로 안내 중이라고 5일 밝혔다.

쿠팡은 이 안내문에서 “본 통지는 2025년 11월 발생한 개인정보 유출 사건과 관련된 것”이라며 “새롭게 발생한 것이 아닌 추가로 확인된 사항”이라고 밝혔다. 그러면서 “비정상적인 접근 경로를 발견한 즉시 해당 경로를 차단하고 모니터링을 강화하는 등 필요한 조치를 완료했다”고 덧붙였다.

유출 사실이 추가로 확인된 16만5000여건 계정은 개인정보보호위원회 등 관련 당국의 조사 과정에서 드러난 것으로 알려졌다. 이날 통지 또한 개보위 권고에 따라 시행한 것이다. 다만 쿠팡은 “유출된 정보는 고객이 입력한 주소록 정보(이름·전화번호·주소)”라며 “결제 및 로그인 관련 정보를 비롯해 이메일과 주문목록, 공동현관번호는 유출되지 않았다”고 밝혔다.

쿠팡은 “내부 모니터링을 한층 강화해 유사시 즉시 대응할 수 있는 체계를 확립해 운영 중”이라며 “고객에 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 다시 한번 진심으로 사과의 말씀을 드린다”고 전했다.

쿠팡은 이 안내문에서 출처가 불분명한 링크는 절대 클릭하면 안 되고 해당 문자는 삭제·신고해야 한다고 밝혔다. 또 공식 고객센터(1577-7011)가 발송하는 문자인지 확인하고 상품 리뷰와 아르바이트, 배송기사 등을 사칭한 전화와 문자에 유의해야 한다고 안내했다.

개인정보 유출 추가 피해자가 나오면서 최종 유출 인원에도 관심이 쏠리고 있다. 현재까지는 기존에 알려진 3370만명에 추가로 드러난 16만5000여명을 합하면 총 3386만5000명이 된다. 그러나 관련 당국 조사가 계속 진행되면서 피해 규모가 더 커질 수 있을 것으로 보인다.

다만 쿠팡은 자체 조사 결과 정보 유출 혐의자가 저장한 개인정보 규모는 3000여건이라는 입장이다.