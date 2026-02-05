인권위 상임위원에 오영근 한양대 명예교수

5일 임기가 끝난 김용원 국가인권위원회 상임위원의 후임으로 오영근 한양대 법학전문대학원 명예교수가 임명됐다. 이재명 대통령은 6일 오 교수를 신임 상임위원으로 공식 임명할 예정이다. 임기는 3년이다. 앞서 인권위 후보추천위원회(후추위)는 지난달 20일 오 명예교수와 함께 김원규 변호사(경기도 이민사회국장), 이성훈 성공회대 시민평화대학원 겸임교수, 임태훈 군인권센터 소장 등을 후임 상임위원 후보로 이 대통령에게 추천했다.

인권위원은 국회가 선출하는 4명, 대통령이 지명하는 4명, 대법원장이 지명하는 3명으로 구성된다. 이 중 상임위원은 국회 몫 2명, 대통령 몫 1명이다. 이날 퇴임한 김용원 위원은 윤석열 전 대통령이 추천했다.

오 교수는 2012년 한국형사법학회 회장을 지냈다. 2013년에는 검찰개혁심의위원회 위원과 대법원 양형위원회 위원으로 활동했다. 이 밖에도 한국교정학회 회장, 한국소년정책학회 회장 등 형사법과 형사정책 분야를 중심으로 활동해왔다.

후추위는 “오 명예교수는 피해자 학회 창립을 주도하고 한국 현실에 맞는 법 해석론으로 인권 분야에 관심을 가져온 형사법학자”라며 “인권위 위상을 바로 세우는데 적임자”라고 평가했다.