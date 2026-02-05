창간 80주년 경향신문

인터메초 外

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해당 기사는 요청하신 자동 요약문을 제공할 수 없습니다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인터메초 外

입력 2026.02.05 20:55

수정 2026.02.05 20:56

펼치기/접기

  • 기사를 재생 중이에요

[새책]인터메초 外

인터메초

아버지의 죽음 이후 두 형제에게 찾아온 삶의 막간에 대한 이야기다. <노멀 피플> 등을 통해 불안한 현대인의 심리를 정밀한 언어로 포착해온 작가의 신작. 젊은 세대의 불안과 고뇌를 포착해온 작가는 ‘스냅챗 세대의 샐린저’라고 불리기도 한다. 샐리 루니 지음. 허진 옮김. 은행나무. 2만1000원

[새책]인터메초 外

프루스트 클럽

프루스트의 <잃어버린 시간을 찾아서> 완독을 목표로 모인 10대 독서 클럽 이야기. 윤오, 나원, 효은 세 아이는 길고 난해한 소설을 함께 읽고 각자가 가진 상처와 슬픔을 이해하고 보듬는다. 아이들에게 프루스트의 소설을 읽는다는 건 어떤 의미였을까. 김혜진 지음. 바람의아이들. 1만7800원

사막의 바다

어슐러 K 르 귄 등의 작품을 옮기며 번역가로서 명성을 쌓아온 이수현 작가의 신작 장편소설. 2056년 기후재난 시대에 다국적기업 프로젝트의 비밀을 파헤치는 두 여성의 로드무비. 탄소 중립, 전쟁 등 오늘날 가장 첨예한 이슈들을 폭넓게 다룬다. 이수현 지음. 한겨레출판. 1만7800원

밤을 달려온

한국SF어워드와 한낙원과학소설상을 수상한 작가가 그간 선보인 사회 비판 의식과 문학적 상상력이 담긴 단편 여덟 편이 실린 소설집. 전염병이 퍼진 근미래, 안데르센 동화의 SF적 재해석, 1940년대 경성으로의 시간 여행까지 다양한 이야기가 담겼다. 연여름 지음. 황금가지. 1만8000원

녹지 않는 슈가 크래프트와 블루의 도시

제22회 문학과사회 신인문학상으로 등단한 작가의 첫번째 소설집. 싱크홀 다발 지역에 살아가는 루와 주안과 율의 이야기를 담은 표제작, 예지몽을 꾸는 해아와 그 꿈에 나타난 미오의 유랑을 등장인물로 한 ‘한밤의 스키틀즈’ 등 단편 다섯 편이 실렸다. 주이현 지음. 문학과지성사. 1만8000원

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글