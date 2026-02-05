트럼프·푸틴과 연달아 통화…외교적 존재감 과시하는 시진핑

중·러 결속 이어 미·중관계 부각 중국, 미국에 ‘대만’ 재차 강조 미국은 ‘자국산 가스 구매’ 언급

시진핑 중국 국가주석(사진)은 4일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 화상회담을 한 데 이어 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 했다. 중국은 이번 연쇄 정상 소통을 통해 중·러 결속을 과시하는 동시에 미·중관계를 안정적으로 관리하고 있다는 메시지를 동시에 부각하는 효과를 거뒀다는 평가가 나온다.



중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 트럼프 대통령과 통화하면서 “대만은 중국의 영토로, 중국은 국가 주권과 영토 완전성을 반드시 수호하고 대만 분열을 절대 용납하지 않을 것”이라며 “미국은 대만에 대한 무기 판매 문제를 신중하게 처리해야 한다”고 밝혔다. 중국의 핵심 이익인 대만 문제가 미·중관계에서 가장 중요한 사안이라는 점을 분명히 한 것이다.



이에 대해 트럼프 대통령은 “중국 측의 대만 문제 관련 우려를 중시하고 있다”며 “중국과의 소통을 유지해 임기 동안 미·중관계를 보다 양호하고 안정적으로 관리하길 희망한다”고 말했다.



트럼프 대통령은 트루스소셜에서 “(시 주석과) 무역, 군사, 내가 무척 고대하는 중국 방문을 위한 4월 출장, 대만, 러시아·우크라이나 전쟁, 이란의 현 상황, 중국의 미국 석유 및 가스 구매, 중국의 추가 농산물 구매 검토, 항공기 엔진 공급과 수많은 다른 주제 등 중요한 주제들이 논의됐다”며 “모두 매우 긍정적이었다”고 밝혔다. 두 정상 간 전화 통화는 지난해 11월24일 이후 두 달여 만이다.



이번 통화에서 트럼프 대통령이 중국의 미국산 석유·가스 구매 문제를 언급한 점이 주목된다. 중국은 그동안 석유와 가스를 러시아, 이란, 베네수엘라 등에서 주로 수입해왔는데, 일부를 미국산으로 대체하는 방안이 논의됐다는 의미로 해석된다.



대니얼 러셀 전 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보는 “중국은 석유 공급과 가격을 안정적으로 유지하고 해상운송로의 차질을 막기 위해 안정과 긴장 완화를 원한다”며 “시 주석은 위험 관리 차원에서 이란 문제에 접근하고 있다”고 월스트리트저널에 말했다.



미·중 정상 통화에 앞서 시 주석과 푸틴 대통령 간 화상 정상회담이 진행됐다. 이 회담은 중국을 배제한 글로벌 광물 자원 공급망 구축과 러시아에 대한 우크라이나전 종전 압박에 나선 미국에 맞서 중·러의 전략적 결속을 과시하려는 의도가 깔린 것이라는 해석이 제기됐다. 그러나 시 주석이 푸틴 대통령에 이어 트럼프 대통령과도 잇따라 통화하면서 중·러의 ‘반미 결속’보다는 오히려 안정적인 미·중관계가 주목받았다는 분석도 나온다.



라이언 하스 브루킹스연구소 선임연구원은 엑스에 “미·중 양국의 발표문을 보면 어조가 건설적이고 주요 이슈에 대한 인식도 상당 부분 일치한다”며 “트럼프 대통령은 시 주석에게 변함없는 존경을 표했고, 미·중관계의 중요성도 인정했다”고 평가했다. 그는 “4월 정상회담 추진도 순조롭게 진행되고 있다”고 덧붙였다.



중국은 전반적으로 미국과의 직접 충돌은 피하면서 전 대륙에 걸쳐 우군을 넓히는 광폭 외교 행보를 이어가고 있다. 올해 들어 이재명 대통령을 비롯해 미할 마틴 아일랜드 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 키어 스타머 영국 총리가 잇따라 중국을 방문했다. 프리드리히 메르츠 독일 총리의 방중도 이달 중 예정돼 있다. 시 주석은 지난 3일 베이징에서 야만두 오르시 우루과이 대통령과 정상회담을 했고, 4일에는 또럼 베트남공산당 서기장의 특사를 접견했다.

