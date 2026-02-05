창간 80주년 경향신문

나이지리아서 무장단체 공격에 주민 170명 사망

경향신문

나이지리아에서 극단주의 무장단체의 공격으로 170명가량의 주민이 숨졌다고 로이터통신이 5일 보도했다.

볼라 티누부 나이지리아 대통령실은 지난 3일 이슬람 극단주의 무장단체 보코하람으로 추정되는 괴한들이 콰라주 내 마을 주민들을 살해했다고 밝혔다.

대통령실은 이번 공격에 대해 "극단주의를 거부한 마을 주민을 대상으로 벌어진 잔혹한 공격"이라면서 해당 지역에 군을 배치했다고 밝혔다.

나이지리아서 무장단체 공격에 주민 170명 사망

입력 2026.02.05 21:04

  김기범 기자

지난 3일(현지시간) 극단주의 무장단체의 공격으로 다수의 사망자가 발생한 나이지리아 카치나에서 주민들이 시신을 매장하기 위해 무덤을 파고 있다. 로이터연합뉴스

지난 3일(현지시간) 극단주의 무장단체의 공격으로 다수의 사망자가 발생한 나이지리아 카치나에서 주민들이 시신을 매장하기 위해 무덤을 파고 있다. 로이터연합뉴스

나이지리아에서 극단주의 무장단체의 공격으로 170명가량의 주민이 숨졌다고 로이터통신이 5일(현지시간) 보도했다.

볼라 티누부 나이지리아 대통령실은 지난 3일 이슬람 극단주의 무장단체 보코하람으로 추정되는 괴한들이 콰라주 내 마을 주민들을 살해했다고 밝혔다. 대통령실은 이번 공격에 대해 “극단주의를 거부한 마을 주민을 대상으로 벌어진 잔혹한 공격”이라면서 해당 지역에 군을 배치했다고 밝혔다.

이와 달리 콰라주가 지역구인 모함메드 오마르 비오 의원은 지난 3일 주내 마을 두 곳을 무장단체가 공격해 주민들을 살해했다고 AP에 말했다. 비오 의원은 보코하람이 아닌 이슬람국가(IS) 연계 단체인 라쿠라와의 소행이라고 주장했다. 이번 공격을 했다고 인정한 단체는 아직 나타나지 않았다.

국제앰네스티는 성명에서 사망자가 170명이 이상이며 괴한들이 집을 파괴하고 가게를 약탈했다고 밝혔다. 국제앰네스티는 무장단체가 5개월 전부터 주민들에게 협박 편지를 보냈다며 “이 같은 공격을 가능하게 한 치안 부재를 용납할 수 없다”고 비판했다.

인구 2억명 이상인 나이지리아에서는 최근 이슬람 극단주의 무장단체의 공격이 빈번하게 벌어지고 있다. 북동부에는 자생적 극단주의 단체 보코하람과 그 분파인 IS서아프리카지부(ISWAP)가, 북서부에는 라쿠라와라고 불리는 IS사헬이 준동하고 있다. 라쿠라와는 이웃 국가 니제르에서 발원해 2023년 니제르 쿠데타 이후 나이지리아 국경지대에서 활발히 활동하고 있다고 나이지리아 군이 밝힌 바 있다.

앞서 나이지리아에서는 지난 3일 북서부 카치나주 도마 마을에서 무장 괴한이 주민 23명을 살해했으며, 북동부 보르노주에서도 보코하람으로 추정되는 괴한의 공격에 17명이 사망했다. 지난주에는 보코하람이 북동부 육군 기지와 건설 현장 등을 공격해 36명 이상을 살해한 바 있다.

이번 공격은 미군 아프리카사령부가 나이지리아의 요청에 따라 소규모 팀을 보냈다고 밝힌 날 벌어졌다. 아프리카사령부는 지난해 성탄절 나이지리아의 IS 연계 무장단체를 겨냥해 공습했다.

