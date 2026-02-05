정은보 거래소 이사장 간담회, “국내 증시 중복상장 금지할 것”

이 대통령 문제 지적에 공감대 “코스피 6000 돌파도 문제없어”

한국거래소가 국내 기업의 중복상장을 원칙적으로 금지하기로 했다. 정은보 거래소 이사장(사진)은 코스피지수 상승세를 두고 “6000을 넘어서는 데는 큰 문제가 없지 않을까 생각한다”고 말했다.



정 이사장은 5일 서울 영등포구 한국거래소에서 열린 기자간담회에서 “중복상장을 원칙적으로 금지하면서 중복상장에 따른 소액투자자 보호가 충분히 이뤄지도록 하겠다”고 밝혔다. 앞서 이재명 대통령 등이 중복상장에 부정적인 입장을 취하면서 거래소도 중복상장을 허용하지 않겠다고 선을 그은 것이다.



정 이사장은 “국내 증시 중복상장 비율은 20%로, 일본은 3~4%, 미국은 1% 수준인 만큼 선진시장에 비춰보면 국내 중복상장이 상당히 많은 편”이라며 “우리도 선진시장처럼 중복상장이 축소되고 소액투자자의 이익을 보호할 수 있는 쪽으로 개선하겠다”고 말했다.



그는 이어 중복상장을 전면 차단할 경우 기업이 해외 상장할 것이라는 우려에 “자회사가 국내 상장하든 해외 상장하든 소액주주 이익 침해 측면에선 다를 것이 없다”며 “제도적 설계 과정에서 함께 고려하겠다”고 말했다.



정 이사장은 이날 ‘6000피’ 지수 전망치도 밝혔다.



그는 “해외 주요 시장과 비교하면 최소한 우리는 코스피 6000을 넘어설 수 있는 여력은 갖고 있다”며 “7000으로 넘어간다면 우리도 서서히 프리미엄 시장으로 인정받는 단계로 평가한다”고 강조했다.



정 이사장은 또한 오는 6월29일부터 오전 7시 프리마켓 개장, 내년 말 24시간 거래 추진을 두고는 해외와 경쟁하기 위해 필요하다고 했다. 그는 “나스닥의 야간거래 투자자 100명 중 40명은 서학개미가 미국시장에 투자한 것”이라며 “글로벌 경쟁은 심화되고 있고 국내 대체거래소와의 동등한 경쟁환경 조성을 위해 거래시간 연장은 불가피하다”고 했다.



또 한국거래소는 미국과 홍콩 등에 맞춰 결제 주기를 단축하는 방안도 추진하고 있다고 밝혔다.



최근 토큰증권(STO) 장외거래소 인가 과정에서 기존 STO 업체 루센트블록이 제외돼 논란이 일었던 것과 관련해 한국거래소에 특혜는 없었다고 해명했다. 정 이사장은 “금융위에서 제시한 기준에 맞춰 응모했을 뿐이고 그 과정에서 다른 행동이 있던 적도 없다”고 했다.

