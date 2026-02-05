창간 80주년 경향신문

현대차 ‘엑시언트 수소전기트럭’…유럽서 누적 주행 2000만㎞ 달성

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

현대자동차의 '엑시언트 수소전기트럭'이 유럽에서 총 누적 주행거리 2000만㎞를 달성했다.

현대차는 2020년 10월 스위스에서 운행을 시작한 엑시언트 수소전기트럭이 2024년 6월 누적 1000만㎞를 돌파했고, 지난달 2000만㎞를 넘어섰다고 5일 밝혔다.

엑시언트 수소전기트럭은 스위스, 독일, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아 등 유럽 5개국에서 냉장·냉동밴, 청소차, 크레인 등 다양한 용도로 모두 165대가 현재 운행 중이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

현대차 ‘엑시언트 수소전기트럭’…유럽서 누적 주행 2000만㎞ 달성

입력 2026.02.05 21:15

독·프 등 5개국서 총 165대 운행

현대차 엑시언트 수소전기트럭. 현대차그룹 제공

현대차 엑시언트 수소전기트럭. 현대차그룹 제공

현대자동차의 ‘엑시언트 수소전기트럭’(사진)이 유럽에서 총 누적 주행거리 2000만㎞를 달성했다. 현대차는 2020년 10월 스위스에서 운행을 시작한 엑시언트 수소전기트럭이 2024년 6월 누적 1000만㎞를 돌파했고, 지난달 2000만㎞를 넘어섰다고 5일 밝혔다.

엑시언트 수소전기트럭은 스위스, 독일, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아 등 유럽 5개국에서 냉장·냉동밴, 청소차, 크레인 등 다양한 용도로 모두 165대가 현재 운행 중이다.

이산화탄소를 배출하지 않아 주행거리 2000만㎞를 기준으로 일반 디젤 상용트럭보다 약 1만3000t 탄소를 줄일 수 있다고 현대차는 설명했다. 이는 소나무 150만그루가 1년 동안 흡수하는 탄소량이다.

현대차는 그동안 확보한 주행거리, 수소 소비량, 연료전지 성능 등 데이터를 분석해 수소연료전지 기술 개발에 적용할 계획이다.

엑시언트 수소전기트럭은 북미 지역에서 진출 3년 만인 지난해 12월 누적 주행거리 160만㎞를 달성하기도 했다. 현대차는 북미 항만 탈탄소화 사업인 ‘캘리포니아 북부 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트(NorCAL ZERO)’와 조지아주 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’의 친환경 물류체계인 HTWO 로지스틱스 솔루션, 캐나다 브리티시컬럼비아주 등지에서 63대를 운영 중이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글