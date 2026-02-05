현대차 ‘엑시언트 수소전기트럭’…유럽서 누적 주행 2000만㎞ 달성

독·프 등 5개국서 총 165대 운행

현대자동차의 ‘엑시언트 수소전기트럭’(사진)이 유럽에서 총 누적 주행거리 2000만㎞를 달성했다. 현대차는 2020년 10월 스위스에서 운행을 시작한 엑시언트 수소전기트럭이 2024년 6월 누적 1000만㎞를 돌파했고, 지난달 2000만㎞를 넘어섰다고 5일 밝혔다.



엑시언트 수소전기트럭은 스위스, 독일, 프랑스, 네덜란드, 오스트리아 등 유럽 5개국에서 냉장·냉동밴, 청소차, 크레인 등 다양한 용도로 모두 165대가 현재 운행 중이다.



이산화탄소를 배출하지 않아 주행거리 2000만㎞를 기준으로 일반 디젤 상용트럭보다 약 1만3000t 탄소를 줄일 수 있다고 현대차는 설명했다. 이는 소나무 150만그루가 1년 동안 흡수하는 탄소량이다.



현대차는 그동안 확보한 주행거리, 수소 소비량, 연료전지 성능 등 데이터를 분석해 수소연료전지 기술 개발에 적용할 계획이다.



엑시언트 수소전기트럭은 북미 지역에서 진출 3년 만인 지난해 12월 누적 주행거리 160만㎞를 달성하기도 했다. 현대차는 북미 항만 탈탄소화 사업인 ‘캘리포니아 북부 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트(NorCAL ZERO)’와 조지아주 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’의 친환경 물류체계인 HTWO 로지스틱스 솔루션, 캐나다 브리티시컬럼비아주 등지에서 63대를 운영 중이다.

