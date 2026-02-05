빌 게이츠 “엡스타인과 만남 후회…불륜 의혹은 거짓”

언론과 인터뷰서 “내 행동 사과” 성병 감염설엔 “엡스타인이 조작”

미성년자 성착취범 제프리 엡스타인과 친분을 맺고 혼외 관계로 성병까지 걸렸다는 의혹에 휘말린 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자(사진)가 언론 인터뷰를 통해 후회한다고 밝혔다.



게이츠는 4일(현지시간) 방영된 호주 언론과의 인터뷰에서 “그(엡스타인)와 함께한 모든 순간을 후회한다”며 “그런 행동을 한 것에 대해 사과한다”고 말했다.



그는 2011년 엡스타인을 처음 만났고 3년간 여러 차례 식사도 함께했다고 인정했지만, 엡스타인이 소유한 카리브해의 섬을 방문하거나 여성들과 관계를 맺은 적은 없다고 부인했다.



게이츠는 “관심사는 항상 그가 부유한 사람을 많이 알고 있고 그들을 설득해 기부금을 유치할 수 있다는 점에 있었다”면서도 “돌이켜보면 그건 잘못된 선택이었다”고 밝혔다.



지난달 말 추가로 공개된 ‘엡스타인 문건’을 통해 자신이 러시아 여성들과 관계를 맺어 성병에 걸렸고 당시 배우자였던 멀린다에게 이 사실을 숨기려 했다는 의혹이 제기된 것과 관련해서도 “거짓”이라고 일축했다. 그는 그런 내용이 담긴 e메일은 절대로 발송한 적이 없다며 엡스타인이 자신을 공격하기 위해 꾸며낸 것으로 보인다고 주장했다.



그는 “엡스타인을 알게 된 것 자체를 후회하고 있으며 그와 시간을 보낸 것은 어리석은 일이었다”면서도 “시간이 지나면 논란이 된 사안과는 무관하다는 점이 드러날 것”이라고 말했다.



하지만 2021년 이혼한 전 부인 멀린다는 게이츠가 엡스타인과의 관계에 대해 여전히 추가로 해명해야 할 부분이 있다고 지적했다.



멀린다는 미 공영방송 NPR 인터뷰에서 엡스타인 문건이 “결혼 생활 중 매우 고통스러웠던 시절의 기억을 되살렸다”며 “남아있는 의문에 대해서는 전남편(빌 게이츠)이 답해야 할 문제”라고 말했다.



그는 엡스타인 파일 공개와 이에 대한 검증을 “사회 전체가 책임을 직면하는 과정”이라고 평가하면서 피해자들을 위해 어떤 형태로든 정의가 실현되기를 바란다고 말했다.

