미국·우크라이나·러시아 종전협상서 포로 314명 교환 합의

경향신문

본문 요약

러시아와 우크라이나가 5일 314명의 전쟁 포로를 교환했다고 로이터통신이 이날 보도했다.

스티브 윗코프 미국 대통령 특사는 이날 소셜미디어에 미국·러시아·우크라이나 3자 협상에서 대표단이 전쟁 포로 교환에 합의했다고 밝혔다.

러시아 관영 리아노보스티통신은 이날 러시아와 우크라이나가 각각 157명의 포로를 서로 교환했다고 전했다.

미국·우크라이나·러시아 종전협상서 포로 314명 교환 합의

입력 2026.02.05 21:44

  • 김기범 기자

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(오른쪽열 앞에서 첫번째)과 도날트 투스크 폴란드 총리(오른쪽열 앞에서 두번째)가 5일 우크라이나 키이우 성미카엘 대성당의 우크라이나 전사자 추모의 벽에서 묵념을 하고 있다. 로이터연합뉴스

러시아와 우크라이나가 5일(현지시간) 314명의 전쟁 포로를 교환했다고 로이터통신이 이날 보도했다. 스티브 윗코프 미국 대통령 특사는 이날 소셜미디어(SNS)에 미국·러시아·우크라이나 3자 협상에서 대표단이 전쟁 포로 교환에 합의했다고 밝혔다.

러시아 관영 리아노보스티통신은 이날 러시아와 우크라이나가 각각 157명의 포로를 서로 교환했다고 전했다. 이번 포로 교환은 아랍에미리트(UAE)가 중재해 성사된 것으로 전해졌다. 우크라이나와 러시아는 지난해 5∼7월에도 협상을 통해 세 차례 포로 교환에 합의한 바 있다.

이번 교환 대상에 지난해 1월 생포된 북한군 포로 2명이 포함됐는지는 알려지지 않았다. 북한군 포로들은 한국 탈북민 단체에 전달한 친필 편지 등을 통해 한국 귀순 의사를 밝힌 바 있다. 한국 외교부는 이들이 한국행을 요청할 경우 전원 수용한다는 기본원칙을 강조하며 우크라이나 측에도 이 같은 입장을 전달했다.

전날에 이어 이틀째 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 계속된 이날 3자 협상은 오전에 시작돼 약 4시간만에 끝이 났다. 우크라이나 측은 이날 협상 종료 사실을 고지했지만 구체적인 협의 내용은 밝히지 않았다. 이번 협상은 지난달 23∼24일에 이어 두 번째다.

댓글