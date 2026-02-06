일본 중의원(하원) 선거가 이틀 앞으로 다가온 가운데, 선거운동 현장에서는 정당별 이미지 컬러가 거리를 채우며 ‘비주얼 선거’ 양상을 띠고 있다는 평가다.

교도통신은 이번 선거에서 각 정당이 빨강, 파랑, 오렌지 등 이미지 컬러를 선거운동복이나 현수막 등에 도입한 모습이 눈에 띈다고 보도했다. 정당별 이미지 컬러는 거리 유세가 선거운동에서 중요한 역할을 하는 일본에서 어느 정당인지를 구별하기 쉽고, 굿즈를 통해 지지자와 일체감을 형성할 수 있는 이점이 있다.

집권 자민당은 다카이치 사나에 총리의 포스터나 정책을 담은 전단지 등에서 빨간색을 이용하고 있다.

제1야당인 입헌민주당과 제3야당인 공명당이 창당한 신당 중도개혁연합은 포스터 등에서 파란색을 기조로 삼고 있다. ‘넓은 하늘’을 이미지화한 것이라고 중도개혁연합 간부는 소개했다. 사민당, 일본보수당도 파란색을 사용하는 정당이다.

일본유신회 간부들은 녹색 선거운동복을 입고 있으며, 국민민주당은 파랑과 오렌지 두 색상으로 이뤄진 넥타이를 매는 간부들이 많다. 공산당은 기관지인 아카하타(적기)의 이름대로 적색을 상징으로 삼고 있다. 레이와신센구미는 핑크색 포스터와 어깨띠를 사용하고 있고, 참정당은 오렌지를, 팀미라이는 민트그린을 이미지 컬러로 사용하고 있다.

일본 문화에서 청렴을 상징하는 흰색은 선거에 단골 컬러였다. 정치인들은 정당과 관계없이 흰 장갑을 끼고 흰 어깨띠를 두른 채 “나는 부정부패가 없는 깨끗한 후보자”라는 점을 강조해왔다. 일본 언론도 “선거의 3종 세트(흰 장갑, 흰 어깨띠, 메가폰)”라는 표현을 흔히 썼다. 이번 선거에서는 컬러 점퍼의 등장으로 선거에 색이 입혀진 셈이다. 다만 당별로 색상이 겹치는 경우도 있어 정당별 이미지 컬러가 정착할지는 지켜봐야 한다고 교도통신은 전했다.

이번 총선은 선거 관련 유튜브 영상 조회 수도 유독 높게 나타났다. 자민당이 지난달 26일 유튜브 계정에 올린 ‘다카이치 총재 메시지’ 영상은 지난 4일 기준 조회 수 1억회를 돌파했다고 지지통신은 전했다. 정치 관련 영상이 10일도 채 되지 않아 조회 수 1억회를 넘어선 것은 이례적인 일이다.

생성형 인공지능(AI)을 활용해 만든 허위·조작 영상도 문제가 됐다. 한 고령 여성이 다카이치 총리의 연설을 언급하며 “가슴이 뜨거워졌다”, “눈물이 난다”라고 발언하는 영상은 약 180만회 이상 조회되며 인기를 끌었으나 조작된 영상으로 판명됐다고 아사히신문은 전했다. 최대 야당인 중도개혁연합 공동대표를 맡은 노다 요시히코 입헌민주당 대표와 사이토 데쓰오 공명당 대표가 정견방송 도중 갑자기 부채를 들고 춤을 추는 가짜 영상이 160만회 이상 조회되기도 했다.