트럼프, 일본 총선 개입 발언···다카이치 향해 “미 대통령으로서 전면적 지지 표명”

SNS서 “3월19일 백악관서 맞이하기를 기대” 니혼게이자이 “이례적” 아사히 “내정간섭”

도널드 트럼프 미국 대통령이 일본 중의원(하원) 선거를 앞두고 다카이치 사나에 일본 총리를 공개 지지했다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) SNS 트루스소셜에 오는 8일 실시되는 일본 중의원 선거를 언급하며 “다카이치 총리는 강력하고 현명한 지도자이며 자기 나라를 진심으로 사랑한다는 점을 이미 입증했다”고 밝혔다. 그는 “3월19일 다카이치 총리를 백악관에서 맞이하기를 기대한다”며 “내가 일본을 방문했을 때 나와 대표단 전원은 그에게 깊은 인상을 받았다”고 했다.

트럼프 대통령은 이어 “미국과 일본은 국가안보뿐 아니라 양국 모두에 큰 도움이 되는 무역 합의를 위해 긴밀히 협력해왔다”며 “다카이치 총리와 그의 연합(연립여당)은 높은 평가를 받을 자격이 있다”고 했다. 그는 “미국 대통령으로서 그와 그가 이끄는 연합에 전면적인 지지를 표명한다”고 적었다.

이번 선거에서 일본 주요 언론은 집권 자민당과 연립여당 일본유신회가 다카이치 총리가 내건 과반 목표를 크게 웃도는 의석을 확보할 것으로 전망하고 있다. 우파 성향의 다카이치 총리는 평화헌법 개헌과 방위비 증액 등을 통해 일본을 전쟁 가능한 국가로 만들어야 한다고 주장해왔다.

트럼프 대통령의 지지 발언에 니혼게이자이신문은 “미국 대통령이 일본 선거 직전에 지지 정당을 명확히 밝히는 것은 이례적”이라고 보도했다. 아사히신문은 “외국 선거 기간 중 특정 입장을 표명하는 것은 내정 간섭”이라고 지적했다.