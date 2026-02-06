뉴욕증시, AI 우려에 일제히 하락…다우 1.2%↓

뉴욕증시가 인공지능(AI) 관련 빅테크의 대규모 자본지출 부담 등으로 투자 심리가 악화하면서 하락했다.

5일(미국 동부시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 592.58포인트(-1.20%) 내린 48908.72에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 84.32포인트(-1.23%) 내린 6798.40에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 363.99포인트(-1.59%) 내린 22540.59에 각각 마쳤다.

구글 모회사 알파벳은 올해 AI 관련 자본지출이 지난해보다 크게 늘 것이란 전망을 제시하면서 주가가 0.6% 하락했다. 빅테크의 AI 인프라 투자 관련 비용이 예상 밖으로 불어난 것으로 확인되면서 클라우드 서비스 경쟁사인 마이크로소프트(MS)와 아마존은 이날 각각 4.95%, 4.42% 급락했다. 엔비디아는 빅테크의 AI 투자 확대로 수혜가 기대됨에도 불구하고1.33% 하락했고, 팔란티어는 6.83% 급락했다.

AI 기술이 소프트웨어(SW) 산업의 혁신적 파괴로 이어질 수 있다는 우려에 주요 SW 업체들은 이날도 내림세를 이어갔다. 서비스나우가 7.60% 급락했고 오라클은 6.95%, 세일즈포스는 4.75% 각각 떨어졌다. 팩트셋 리서치(-7.21%) 등 재무 데이터 분석업체들도 낙폭이 컸다.

기술주뿐 아니라 대부분 업종도 이날 하락세를 보였다. 제약사 일라이릴리는 비만치료제 알약의 복제약 미국 시장 출시 소식에 7.79% 급락했다. 화장품 업체 에스티로더는 관세 여파로 실적이 시장 기대에 미치지 못하면서 19.19% 폭락했다.