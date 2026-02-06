부산서 승용차가 전봇대 충돌…1명 사망·1명 중상

5일 오후 9시 30분쯤 부산 강서구 성북동 부산항신항 복지플러스센터 인근 교차로에서 승용차가 전봇대를 들이받았다.

이 사고로 운전자와 동승자가 크게 다쳐 병원으로 옮겨져 치료받던 중 동승자가 숨졌다.

사고 충격에 전봇대가 부러지고 승용차 앞부분이 형체를 알아보기 어려울 정도로 부서졌다.

경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.